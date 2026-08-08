Homem é preso pela PF por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil na PB
Uma operação da Polícia Federal que investiga armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil resultou na prisão de um homem, na manhã desta sexta-feira (7) na cidade de Sousa. Segundo a PF, a Operação Rescue 27 é resultado da análise de cenas contidas em vídeos.
De acordo com a PF, a investigação é fruto de uma cooperação técnica-investigativa com o National Center for Missing and Exploited children (NCMEC), que reportou a ação de um usuário morador da cidade de Sousa. O homem ia armazenado imagens e vídeos de violência sexual contra criança ou adolescente.
O caso foi reportado à PF e o investigado poderá responder pelo crime de armazenamento de material com cenas de abuso sexual infantojuvenil.
A Polícia Federal alerta que embora o termo pornografia conste no ECA, a comunidade internacional adota o uso de expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade dos crimes.
A PF também reforça sobre a importância da prevenção por parte de pais e responsáveis, que devem acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes.