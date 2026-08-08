Homem é preso pela PF por armazenar material de abuso sexual infantojuvenil na PB | Divulgação/Polícia Federal.

Uma operação da Polícia Federal que investiga armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil resultou na prisão de um homem, na manhã desta sexta-feira (7) na cidade de Sousa. Segundo a PF, a Operação Rescue 27 é resultado da análise de cenas contidas em vídeos.

De acordo com a PF, a investigação é fruto de uma cooperação técnica-investigativa com o National Center for Missing and Exploited children (NCMEC), que reportou a ação de um usuário morador da cidade de Sousa. O homem ia armazenado imagens e vídeos de violência sexual contra criança ou adolescente.

O caso foi reportado à PF e o investigado poderá responder pelo crime de armazenamento de material com cenas de abuso sexual infantojuvenil.

A Polícia Federal alerta que embora o termo pornografia conste no ECA, a comunidade internacional adota o uso de expressões como “abuso sexual de crianças e adolescentes”, por refletirem com maior precisão a gravidade dos crimes.

A PF também reforça sobre a importância da prevenção por parte de pais e responsáveis, que devem acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes.