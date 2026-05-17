Moradores protestam e bloqueiam ruas em João Pessoa após morte de jovem em operação policial
Moradores do bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, fizeram um protesto na manhã deste sábado (16) na Rua Elias Cavalcante de Albuquerque, em reação a uma ação da Polícia Militar ocorrida na noite de sexta-feira (15) numa comunidade do bairro.
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De acordo com os manifestantes, um jovem, identificado como Carlos Eduardo, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante a ocorrência policial. Os moradores afirmam que ele não teria envolvimento com atividades criminosas.
Durante o protesto, os moradores fecharam a via e chegaram a interromper o tráfego na região. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para tentar liberar a passagem.
A Polícia Militar confirmou à TV Cabo Branco que realizou uma ação no bairro na noite de sexta-feira e informou que policiais teriam sido recebidos a tiros durante a ocorrência. Segundo a corporação, duas armas de fogo foram apreendidas.
Após a atuação das equipes, o protesto foi contido na Rua Elias Cavalcante de Albuquerque e, em seguida, os manifestantes migraram para o km 27 da BR-230, no sentido Bayeux-João Pessoa, na região da comunidade Boa Esperança, onde o ato continuou durante a tarde deste sábado (16).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto na BR-230 teve início por volta das 12h54, quando cerca de 20 populares interditaram a pista utilizando pneus queimados.
Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar iniciou a desmobilização dos manifestantes. Em seguida, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), foi realizada a limpeza da pista e a extinção das chamas.
A situação foi totalmente controlada e o tráfego de veículos foi liberado por completo às 13h50.