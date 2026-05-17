Moradores protestam e bloqueiam ruas em João Pessoa após morte de jovem em operação policial

Divulgação/PRF-PB

Moradores do bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, fizeram um protesto na manhã deste sábado (16) na Rua Elias Cavalcante de Albuquerque, em reação a uma ação da Polícia Militar ocorrida na noite de sexta-feira (15) numa comunidade do bairro.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com os manifestantes, um jovem, identificado como Carlos Eduardo, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo durante a ocorrência policial. Os moradores afirmam que ele não teria envolvimento com atividades criminosas.

Durante o protesto, os moradores fecharam a via e chegaram a interromper o tráfego na região. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local para tentar liberar a passagem.

A Polícia Militar confirmou à TV Cabo Branco que realizou uma ação no bairro na noite de sexta-feira e informou que policiais teriam sido recebidos a tiros durante a ocorrência. Segundo a corporação, duas armas de fogo foram apreendidas.

Reprodução/Redes sociais

Após a atuação das equipes, o protesto foi contido na Rua Elias Cavalcante de Albuquerque e, em seguida, os manifestantes migraram para o km 27 da BR-230, no sentido Bayeux-João Pessoa, na região da comunidade Boa Esperança, onde o ato continuou durante a tarde deste sábado (16).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o protesto na BR-230 teve início por volta das 12h54, quando cerca de 20 populares interditaram a pista utilizando pneus queimados.

Uma equipe do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar iniciou a desmobilização dos manifestantes. Em seguida, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB), foi realizada a limpeza da pista e a extinção das chamas.

A situação foi totalmente controlada e o tráfego de veículos foi liberado por completo às 13h50.