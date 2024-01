Concurso da Polícia Civil de Pernambuco: edital, inscrição e vagas

A Polícia Civil de Pernambuco está com concurso público aberto para compor o quadro efetivo de pessoal. O concurso da Polícia Civil de Pernambuco oferta, ao todo, 445 vagas para três cargos distintos.

Concurso da Polícia Civil de Pernambuco

O edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco foi divulgado pela banca organizadora, a Cebraspe.

Vagas disponíveis

O concurso oferta 445 vagas para os cargos de agente de polícia, delegado e escrivão.

As vagas são para os seguintes cargos:

Agente de Políci0a: 237 (ampla concorrência) 13 (pcd)

Delegado de Polícia: 42 (ampla concorrência) 3 (pcd)

Escrivão de Polícia: 142 (ampla concorrência) 8 (pcd)

Inscrição no concurso da Polícia Civil de Pernambuco

As inscrições devem ser feitas entre os dias 22 de dezembro e 15 de janeiro, no site da organizadora, exclusivamente pela internet.

A taxa de inscrição custa R$ 350 para o cargo de delegado e R$ 250 para os cargos de agente e escrivão.

Provas do concurso da Polícia Civil de Pernambuco

A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases:

provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova prática de digitação, de caráter eliminatório, apenas para o cargo de escrivão de Polícia; exames médicos, de caráter eliminatório, para todos os cargos; prova de capacidade física, de caráter eliminatório, para todos os cargos; avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para todos os cargos; investigação social, de caráter eliminatório, para todos os cargos; prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, apenas para o cargo de delegado de Polícia; avaliação de títulos, de caráter classificatório, apenas para o cargo de delegado de Polícia.

A segunda etapa do concurso consistirá de Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, a ser realizado pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, por meio da Academia da Polícia Civil (Acadepol).

As provas objetivas, as provas discursivas, a prova prática de digitação (apenas para o cargo de Escrivão de Polícia), os exames médicos, a prova de capacidade física, a avaliação psicológica e a prova oral (apenas para o cargo de Delegado de Polícia), para todos os candidatos, bem como a avaliação biopsicossocial dos candidatos que solicitarem concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, serão realizadas na cidade de Recife-PE.