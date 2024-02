Segunda etapa do Parque da Cidade prevê túnel sob Retão de Manaíra; licitação é aberta

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura, anunciou, nesta quarta-feira (7), que foi aberta a concorrência pública para a execução da segunda etapa do Parque da Cidade, no bairro do Aeroclube.

De acordo com a PMJP, nesta fase, serão investidos mais de R$ 125 milhões na implantação do parque e seu completo sistema viário, e a construção de um túnel sob o Retão de Manaíra.

Na primeira etapa de mobilidade, já concluída e em funcionamento, foram ampliadas as ruas de acesso e o contorno ao parque, em um investimento de mais de R$ 7 milhões.

O antigo Aeroclube vai dar lugar ao Parque da Cidade, com paisagismo desenvolvido pelo renomado escritório Burle Marx que proporcionará aos pessoenses um espaço de permanência que integra áreas verdes com a cidade, e melhor qualidade de vida.

Espaços

O parque terá aproximadamente 250 mil m² que contemplará diversos equipamentos urbanos, incluindo: quadras ‘street ball’, ‘beach tennis’, poliesportivas, society, tênis, ‘skate park’, pista para bike (BMX park), play aquático, anfiteatro, academia da melhor idade e área de lazer completa.

O projeto também contempla a implantação do túnel que interligará os bairros Aeroclube e Manaíra, além de ciclovias e estacionamento.

“O novo equipamento urbanístico beneficiará diretamente a infraestrutura local e o bem-estar da população. A execução será em um período de quatro anos, dividido em duas etapas. Pautado no conceito de ruas completas, que traz mais segurança e estímulo ao uso de meios de transporte além dos automóveis, será executada, inicialmente, a melhoria viária e a mobilidade urbana, e posteriormente a implantação do parque e seus equipamentos”, destacou o texto publicado pela prefeitura.

De acordo com a gestão municipal, será priorizado o transporte coletivo, transporte ativo, construindo os passeios públicos acessíveis e ciclovia.

Com informações da Ascom/PMJP