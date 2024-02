Resultado do Revalida 2023 é divulgado nesta quinta-feira (8)

O resultado do Revalida 2023.2 (Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) será divulgado nesta quinta-feira (8), sendo apenas com a relação preliminar dos nomes dos aprovados.

Também serão divulgadas as respostas aos pedidos de recursos e as versões definitivas do Padrão Esperado de Resposta (PEP).

As provas foram do aplicadas nos dias 2 e 3 de dezembro do ano passado, nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Salvador, São Luiz e Uberlândia. Ao todo, 1.591 participantes estavam inscritos.

Já o resultado final das provas do Revalida será divulgado no dia 29 de março deste ano.

O que é o Revalida

O exame do Revalida é a base para o processo de revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido em países do exterior.

As referências para a prova são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina (DCN), nas normativas associadas e na legislação profissional.

O Revalida tem duas etapas, sendo uma teórica a outra prática. O exame e aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina:

Clínica médica

Cirurgia

Ginecologia e obstetrícia

Pediatria

Medicina da família e comunidade (saúde coletiva)

A participação na segunda etapa do Revalida depende da aprovação na primeira, que abrange as provas objetiva e discursiva.

Resultado Revalida sai na mesma semana da lista de aprovados no Prouni

O resultado do Prouni 2024 (Programa Universidade para Todos), na primeira chamada, foi divulgado no dia 6 de fevereiro. Os candidatos podem conferir se foram aprovados no Portal de Acesso Único, em https://acessounico.mec.gov.br/. O login no sistema deve ser feito por meio do gov.br, com CPF e senha.

Por meio do Programa Universidade para Todos, o Governo Federal oferece bolsas de estudos integrais e parciais (de 50%) em universidades da rede particular.

Já o resultado do Prouni 2024, na segunda chamada, será divulgado no dia 27 deste mês. O candidato que não for selecionado nelas, pode manifestar interesse na lista de espera entre 14 e 15 de março.