Arte

Celeiro Espaço Criativo abre exposição ‘Homo Ludens’ a partir desta terça-feira

16/04/2023 | 08:00 | 38

O Celeiro Espaço Criativo, no bairro Altiplano, abre a exposição ‘Homo Ludens’, da artista plástica Salinê, a partir desta terça-feira (18). Os trabalhos são um convite a outro olhar sobre a arte, desde uma investigação livre tanto dos materiais disponíveis quanto dos sentimentos presentes no momento brincante através da escrita, a fotografia, o audiovisual.

“A artista plástica Salinê, desde 2019, vem desenvolvendo seu trabalho dentro de uma perspectiva onde pesquisa as várias linguagens da arte convergindo para um diálogo aberto, buscando a livre expressão nas várias linguagens”, explica o curador do Celeiro, Ilson Moraes.

Sobre a artista – Comunicadora e ativa tanto em narrativas verbais como visuais, Salinê vem de uma jornada autodidata na experimentação de diversas linguagens. Fruto de uma construção artística desacademizada, multidisciplinar e dinâmica, busca canais por onde exercer sua febre por expressão.

“A escrita, a fotografia, o audiovisual e as plásticas são alguns dos caminhos por onde desenvolve seu inato existencialismo poético. No ateliê montado na sua casa, no bairro Altiplano, ela cria obras utilizando diferentes linguagens e técnicas variadas”, argumenta Ilson Moraes.

O local – O Celeiro Espaço Criativo Cantor Gabriel Diniz, que é vinculado à Secretaria de Educação e Cultura do Município (Sedec), reúne trabalhos de artistas da Capital e de diversas cidades da Paraíba, fortalecendo a divulgação e comercialização da produção artesanal de artistas de todo o Estado.

Qualquer escola pode agendar uma visita para conhecer o espaço e as peças de arte ou participar de palestras, oficinas, instalações ou exposições promovidas no local.

Localização – O Celeiro é localizado na avenida João Cirilo da Silva, 850, no bairro Altiplano. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (não funciona aos finais de semana).

Serviço

Exposição: Homo Ludens, da artista plástica Salinê.

Dia: 18 de abril

Hora: às 14h

Local: Sala de Exposições – Espaço Aberto

Celeiro Espaço Criativo