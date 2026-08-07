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Qual foi o Gol Arretado da 2ª rodada do Paraibano 2026? Vote no RedeOn

admin1

O torcedor já pode escolher o gol mais bonito da 2ª rodada do Campeonato Paraibano 2026. É o Gol Arretado, com a votação aberta e disponível no RedeOn. Os gols em votação foram marcados por Marcelo Toscano (Serra Branca), Diego Viana (Sousa) e Abnner (Nacional de Patos).

Gol Arretado do Campeonato Paraibano 2026. Arte/RedeOn

Veja abaixo os gols e vote no aplicativo RedeOn:

Marcelo Toscano – Serra Branca

Diego Viana – Sousa

Abnner – Nacional de Patos

Aplicativo RedeOn está disponível nas lojas do seu smartphone. (Foto: Reprodução/RedeON)

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