Qual foi o Gol Arretado da 2ª rodada do Paraibano 2026? Vote no RedeOn
O torcedor já pode escolher o gol mais bonito da 2ª rodada do Campeonato Paraibano 2026. É o Gol Arretado, com a votação aberta e disponível no RedeOn. Os gols em votação foram marcados por Marcelo Toscano (Serra Branca), Diego Viana (Sousa) e Abnner (Nacional de Patos).
Veja abaixo os gols e vote no aplicativo RedeOn:
Marcelo Toscano – Serra Branca
Diego Viana – Sousa
Abnner – Nacional de Patos
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