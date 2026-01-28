Cícero Lucena lança programação do Carnaval Multicultural 2026 com anúncio de R$ 3 milhões em investimentos

A programação oficial do Carnaval Multicultural 2026 de João Pessoa foi lançada, na manhã desta sexta-feira (23), pelo prefeito Cícero Lucena em evento no Hotel Globo, Centro Histórico da Capital, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura popular e o fortalecimento dos grandes eventos. A abertura do Folia de Rua acontece no dia 6 de fevereiro, no Parque Solon de Lucena, com shows de Daniela Mercury, Lucy Alves e Priscila Senna, além de orquestra e grupos de cultura popular. A programação completa está disponível no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/carnaval2026.

Durante o lançamento, o senador Veneziano Vital do Rêgo anunciou investimentos da ordem de R$ 3 milhões, destinados não só para o Carnaval (Folia de Rua e Carnaval Tradição), mas também para o Festival Forró Verão, evento consolidado no calendário de eventos da Capital, com shows de grandes artistas do cenário nacional e local.

Ao discursar, Cícero Lucena destacou o processo de reconstrução e crescimento vivido pela cultura pessoense nos últimos anos. Segundo ele, ao reassumir a Prefeitura, encontrou uma Folia de Rua fragilizada e desacreditada, apesar de toda a história, talento e força cultural da cidade. “Hoje, não falamos mais apenas em resgate, mas em crescimento. O Carnaval de João Pessoa vive uma nova etapa, marcada pela união, pelo companheirismo e pela certeza de que a cultura transforma vidas e melhora a cidade”, afirmou o prefeito, ressaltando ainda a importância das parcerias institucionais.

Cícero fez questão de reconhecer o apoio contínuo do senador Veneziano Vital do Rêgo. “Isso demonstra caráter, compromisso público e a compreensão de que o nosso papel é melhorar a vida das pessoas. A cultura é uma das formas mais bonitas de fazer isso”, enfatizou.

O vice-prefeito Leo Bezerra também destacou o avanço vivido por João Pessoa na área cultural e de eventos. Em um discurso emocionado, lembrou que, no início da gestão, a cidade não contava com um calendário robusto de festas populares. “Hoje temos Carnaval, São João, Forró Verão e tantos outros eventos que fazem parte da nossa identidade. Isso é fruto de um trabalho coletivo, de um time unido, que ama João Pessoa e trabalha com um único objetivo, construir uma cidade cada vez melhor”, afirmou.

Veneziano Vital do Rêgo enalteceu a trajetória administrativa do prefeito Cícero Lucena e confirmou os investimentos que totalizam R$ 3 milhões para o fortalecimento dos eventos culturais. “Isso é visão de gestor. Trazer o forró para o verão, antecipar a alegria nordestina, foi uma aposta que se transformou em um sucesso extraordinário”, afirmou.

O senador também anunciou novos investimentos para o Festival de Cinema de João Pessoa, com aporte de R$ 650 mil, e destacou o apoio do Governo Federal, por meio do presidente Lula, da ministra Gleisi Hoffmann e do ministro Sidônio Palmeira, além das instituições financeiras federais, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste.

Prévias e Carnaval Tradição – A programação do Carnaval Multicultural 2026 vai até 17 de fevereiro. As prévias já começaram desde o dia 16 de janeiro e seguem até 8 de fevereiro. Já os desfiles do Carnaval Tradição acontecem de 14 a 17 de fevereiro, na Avenida Ministro Duarte da Silveira, sempre a partir das 19h.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, reforçou que o bom momento vivido pela cultura é reflexo direto do desenvolvimento geral da cidade. Ele destacou a consolidação do Sistema Municipal de Cultura e os investimentos contínuos realizados nos últimos anos. “Se a cultura de João Pessoa vive um momento feliz, é porque a cidade vive um momento feliz. Hoje, somente para o Carnaval Tradição, a Funjope está investindo mais de R$ 1,5 milhão, garantindo que blocos, escolas de samba, ala-ursas e tribos indígenas recebam os recursos já a partir de hoje”, explicou.

Marcus Alves ressaltou ainda que, em 2021, muitas agremiações carnavalescas deixavam de desfilar por falta de apoio. Atualmente, o cenário é de renovação, com o surgimento de novas escolas de samba, blocos e grupos tradicionais, fortalecendo ainda mais a identidade cultural da Capital.

Presenças – O evento contou com a presença de diversas autoridades políticas e representantes da cultura popular da Capital. Estiveram presentes os vereadores Odon Bezerra, Guguinha MoovJampa, Marcos Bandeira e Marcos Vinícius, além dos suplentes Helena Holanda, Índia do Cuiá e João Eduardo, e de presidentes e representantes de tradicionais blocos carnavalescos e agremiações culturais, a exemplo de Vator Rodrigues (Boi Vermelho), José de Arimateia (Bloco da Sopa), Rogério Sales (Bloco Flatorre), Flávio Vaz (Virgens de Mangabeira), Toni Fernandes (Bloco do Jacaré e vice-presidente do Urso Gay), Edna May (Bloco Anjo Azul), Breno Gomes (Bom a Bessa), Vinícius Araújo (Peruas do Valentina) e Dorgivaldo Andrade (Banho de Cheiro).