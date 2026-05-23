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Roda de Conversa fortalece conscientização da Campanha Faça Bonito em São José do Seridó

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Na noite desta quarta-feira (20), foi realizada na Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas uma importante roda de conversa dentro da programação da campanha Faça Bonito – Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, em alusão ao 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.


O momento contou com a participação do Promotor de Justiça Wilmar Carlos de Paiva Leite Filho, que trouxe uma importante contribuição ao debate, abordando temas fundamentais sobre a proteção integral de crianças e adolescentes, destacando a importância da denúncia, da conscientização e do compromisso coletivo no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil.


A ação foi realizada em parceria com o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, fortalecendo as ações de prevenção e proteção em nosso município.


???? Proteger nossas crianças e adolescentes é um compromisso de todos.

Na noite desta quarta-feira (20), foi realizada na Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas uma importante roda de conversa dentro da programação da campanha Faça Bonito

Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, em alusão ao 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O momento contou com a participação do Promotor de Justiça Wilmar Carlos de Paiva Leite Filho, que trouxe uma importante contribuição ao debate, abordando temas fundamentais sobre a proteção integral de crianças e adolescentes, destacando a importância da denúncia, da conscientização e do compromisso coletivo no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil.



A ação foi realizada em parceria com o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, fortalecendo as ações de prevenção e proteção em nosso município.



????

Proteger nossas crianças e adolescentes é um compromisso de todos.

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