Roda de Conversa fortalece conscientização da Campanha Faça Bonito em São José do Seridó

Na noite desta quarta-feira (20), foi realizada na Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas uma importante roda de conversa dentro da programação da campanha Faça Bonito

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Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, em alusão ao 18 de Maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

O momento contou com a participação do Promotor de Justiça Wilmar Carlos de Paiva Leite Filho, que trouxe uma importante contribuição ao debate, abordando temas fundamentais sobre a proteção integral de crianças e adolescentes, destacando a importância da denúncia, da conscientização e do compromisso coletivo no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual infantojuvenil.







A ação foi realizada em parceria com o Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social, fortalecendo as ações de prevenção e proteção em nosso município.





