Pesquisa do Procon-JP em supermercados e feiras livres encontra diferença de R$ 24 no preço do alho

Pesquisa de preços para hortifrútis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa (Procon-JP) em supermercados e feiras livres da Capital encontrou uma diferença de R$ 24,00 no quilo do alho, que oscila entre R$ 15,99 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 39,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 150,09%.

Mas a maior variação registrada pelo Procon-JP foi encontrada no quilo do maxixe, 279,80%, com os preços entre R$ 5,00 (Boxes Zé das Frutas – Mercado da Torre e Galego das Frutas – Mercado de Mangabeira) e R$ 18,99 (supermercados Bemais – Bancários e Latorre – Torre), diferença de R$ 13,99.

A pesquisa do Procon-JP foi realizada no dia 20 de maio em 18 estabelecimentos e coletou preços de 78 itens, a exemplo de folhagens, frutas, verduras, hortaliças e produtos da terra.

Kiwi e feijão verde – Mais duas diferenças nos preços chamam a atenção: a do quilo do kiwi, R$ 20,98, oscilando entre R$ 18,00 (Boxe Mundo das Verduras – Mercado Central) e R$ 38,98 (Mateus – Altiplano), variação de 116,96%; e do quilo do feijão verde, R$ 20,08, com preços entre R$ 12,90 (Zé das Frutas – Mercado da Torre) e R$ 32,98 (Mateus – Altiplano), variação de 153,66%.

Jerimum – O Procon-JP constata, ainda, que o quilo do jerimum ficou com a segunda maior variação, 221,10%, comercializado entre R$ 2,18 (Mateus – Altiplano) e R$ 7,00 (Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados), diferença de R$ 4,81.

Chuchu – A terceira maior variação ficou com duas classificações do chuchu: no quilo, 199%, com preços entre R$ 2,00 (Boxes Zé das Frutas e Pomar Sertanejo – Mercado da Torre, e Rei das Frutas e Verduras – Mercado do Bairro dos Estados), e R$ 5,98 (Mateus – Altiplano), diferença de R$ 3,98; e na unidade, 199%, oscilando entre R$ 1,00 (Tony das Verduras – Mercado Central) e R$ 2,99 (Zé das Frutas – Mercado da Torre), diferença de R$ 1,99.

Os locais – O Procon-JP realizou a pesquisa nos seguintes mercados públicos: Central (Manoel das Frutas, Tony da Verdura e Mundo das Verduras); Torre (Zé das Frutas, Paraíso das frutas, Pomar Sertanejo e Zuca da Macaxeira); Mangabeira (Marcos Hortifruti e Galego das Frutas); Bairro dos Estados (Rei das Frutas e Verduras e Val e Rany Frutas e Verduras).

Supermercados – Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Bemais (Bancários); SuperFácil Atacado (Água Fria); Rede Compras (Aeroclube); Menor Preço (Bairro dos Estados); Latorre (Torre); Mateus (Altiplano); e Manaíra (Manaíra).