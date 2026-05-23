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staff do Governo atribui a Ricardo Coutinho o início das PPPs na Paraíba

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Governador anunciou nova delegacia em seu programa oficial. Foto: divulgação. Ricardo coutinho

Em meio às críticas feitas essa semana pelo ex-governador Ricardo Coutinho (PT) à Parceria Público-Privada (PPP) da Cagepa para o saneamento, o staff do Governo Lucas Ribeiro (PP) acredita ter encontrado um antídoto para ‘frear o discurso’. Aliados do governador lembram que foi na gestão do ex-governador que o modelo de PPPs foi aprovado no Estado.

O Plano Estadual de Parceria Público-Privada foi publicado no Diário Oficial da Paraíba em novembro de 2012, abrindo espaço para PPPs diversas de lá para cá. A gestão dos terminais rodoviários é um exemplo.

Em entrevista nesta quarta-feira (20) à Rádio CBN, Ricardo questionou a presença de uma única empresa no leilão realizado para o saneamento de 85 municípios do Estado e disse que o Governo leiloou a parte mais lucrativa dos serviços da Cagepa.

Para o Governo e a Cagepa, a iniciativa vai possibilitar avanços na cobertura do esgotamento sanitário do Estado e alcançar o índice estabelecido pelo Marco Legal do Saneamento.

Atualmente no Alto Piranhas, uma das regiões alcançadas pela PPP, o percentual de saneamento é de 6,7%. No Litoral representa pouco mais de 46%.

As ações do Governo Ricardo Coutinho por 8 anos no saneamento, ou a falta delas, certamente também precisam ser ‘contabilizadas’ nesses índices.

Perguntado pelo autor do Blog, na CBN, o ex-governador disse que o momento político nacional – com o afastamento de Dilma e a ascensão de Temer – prejudicou os investimentos na área…

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