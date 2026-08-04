Idosa de 66 anos desaparecida é encontrada com vida por cadela de busca

Idosa desaparecida encontrada // Foto: Reprodução Corpo de Bombeiros.. Jornal da Paraíba

Uma idosa de 66 anos, que estava desaparecida desde quinta-feira (30), foi encontrada com vida por uma cadela de busca do Corpo de Bombeiros, na sexta-feira (31), em uma área de mata fechada, em Aroeiras, no Agreste da Paraíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela havia saído de casa para recolher lenha, mas não conseguiu retornar à residência.

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As buscas pela idosa começaram na manhã de sexta-feira (31). A operação foi realizada por equipes do Corpo de Bombeiros, com o auxílio de cães treinados para buscas e varreduras.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a idosa foi encontrada bastante debilitada em uma área próxima a um riacho.

Após ser encontrada, a idosa recebeu atendimento de emergência. Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital de Aroeiras por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).