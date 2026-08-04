Homem é encontrado morto nas Três Lagoas, em João Pessoa

Homem morre afogado nas Três Lagoas, em João Pessoa // Foto: Reprodução Flávio Fernandes.. Jornal da Paraíba

Um homem foi encontrado morto, neste sábado (1°), após se afogar nas três lagoas, no bairro da Esplanada, em João Pessoa. A vítima foi identificada como Guaracy Lira Roberto, de 54 anos.

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava acompanhada de três amigos, todos moradores do bairro do Rangel.

Segundo os amigos, Guaracy costumava pescar na lagoa e já conhecia bem a região. Quando o grupo se preparava para ir embora, ele decidiu entrar na água para nadar e acabou não retornando.

Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da vítima da água. Segundo a análise inicial, o homem não apresentava sinais de violência.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia para confirmar a causa da morte.