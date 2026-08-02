Agir formaliza apoio a Lucas e João e deixa em aberto apoio a Nabor

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O partido Agir homologou, em convenção neste sábado (01), o apoio ao governador Lucas Ribeiro (PP), pré-candidato à reeleição, e ao ex-governador João Azevêdo (PSB), pré-candidato ao Senado.

Segundo o presidente do diretório estadual do partido, Flávio Moreira, a legenda delegou a ele poderes para avaliar um eventual apoio à pré-candidatura de Nabor Wanderley (Republicanos). “Tendo em vista questões nacionais, ainda não foi definido o apoio”, disse.

De acordo com Flávio, a questão será discutida em reunião do diretório nacional, do qual ele faz parte. O evento deste sábado contou com a participação de Lucas, João e de filiados da legenda.

O Agir decidiu, nesta eleição, não lançar candidatos próprios para disputar vagas no Poder Legislativo. Em relação à Assembleia Legislativa da Paraíba, no entanto, o partido está dividido internamente em dois grupos: um apoia a ex-prefeita de Monteiro, Ana Lorena, e outro o ex-secretário de Desenvolvimento Humano do Estado, Tibério Limeiro.

“Como forma de fortalecer a legenda para 2028, foi liberado o apoio dos filiados às candidaturas da coligação”, informou.

Assim como o Mobiliza, o Agir 36 resolveu apoiar o nome da ex-secretária do meio ambiente, Rafaela Camaraense, como vice de Lucas Ribeiro. O assunto ainda é discutido internamente no grupo governista.