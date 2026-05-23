Cortejo do comandante Felipe Marques emociona por detalhe

Por MRNews



Cortejo do comandante Felipe Marques emociona familiares, amigos e colegas de farda; detalhe chamou atenção

A despedida do comandante Felipe Marques Monteiro foi marcada por forte emoção, homenagens e um silêncio carregado de respeito. O piloto da CORE, que morreu após mais de um ano de luta pela vida, recebeu um último adeus acompanhado por familiares, amigos, agentes de segurança e colegas da aviação.

O cortejo reuniu dezenas de pessoas e acabou emocionando também quem acompanhava tudo pelas redes sociais. Durante o trajeto, aplausos, sirenes e homenagens marcaram o momento de despedida do comandante, considerado por muitos como um profissional admirado dentro da corporação.

Homenagens emocionaram durante o trajeto

Imagens do cortejo rapidamente começaram a circular na internet e mostraram o clima de comoção entre os presentes. Muitos colegas apareceram visivelmente abalados durante a cerimônia.

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Viaturas acompanharam parte do percurso, enquanto amigos e familiares carregavam mensagens de despedida e gratidão pela trajetória do piloto.

Um detalhe específico acabou chamando bastante atenção:

o forte silêncio respeitoso durante grande parte do cortejo, quebrado apenas pelas homenagens e aplausos em alguns momentos mais emocionantes.

Luta pela vida mobilizou muitas pessoas

Felipe Marques Monteiro permaneceu mais de um ano lutando pela recuperação após o episódio que mudou completamente sua vida.

Durante esse período, campanhas de apoio, mensagens de solidariedade e correntes de oração mobilizaram amigos, colegas de profissão e pessoas que passaram a acompanhar sua história.

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Nas redes sociais, muitos internautas lamentaram profundamente a morte do comandante e destacaram sua dedicação profissional.

Despedida gerou grande repercussão

A repercussão da despedida ultrapassou o ambiente da segurança pública e da aviação. Diversas mensagens publicadas na internet destacaram:

coragem;

profissionalismo;

humanidade;

companheirismo;

dedicação à profissão.

Muitos amigos também ressaltaram o carinho que Felipe demonstrava pela família e pelos colegas de trabalho.

Viúva emocionou com homenagem

Uma das cenas mais marcantes da despedida foi a homenagem feita pela viúva do comandante. A mensagem emocionou pessoas presentes no local e também quem acompanhava pelas redes sociais.

As manifestações de apoio à família cresceram rapidamente após a cerimônia.

Comoção tomou conta das redes sociais

Após a divulgação das imagens do cortejo, milhares de mensagens começaram a ser compartilhadas por internautas, amigos e colegas.

Muitos descreveram a despedida como uma das homenagens mais emocionantes vistas recentemente envolvendo membros das forças de segurança e da aviação.

Legado de dedicação

Felipe Marques deixa um legado marcado pela dedicação à profissão e pelo respeito conquistado ao longo da carreira.

A morte do comandante gerou forte impacto entre colegas da CORE e profissionais ligados às operações aéreas, especialmente entre aqueles que acompanharam sua trajetória mais de perto.

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