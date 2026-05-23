Projeto Davi promove inclusão social através da música numa parceria entre a Prefeitura e o Exército Brasileiro

“A participação de João Victor no Projeto Davi mudou completamente o comportamento dele, que agora se interessa mais pelos estudos e isso é muito gratificante. Na verdade, é um privilégio para uma mãe ver o filho participando de um projeto que oferecerá a ele uma vida melhor no futuro”. O depoimento é de dona Elisa Ferreira, mãe de João Victor, um garoto de 12 anos que faz parte do Projeto Davi, uma proposta da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab), para promover a inclusão social através da música.

A iniciativa tornou-se realidade graças a uma parceria com o Exército Brasileiro, através do 1º Grupamento de Engenharia, com o apoio da Escola Municipal Deputada Lúcia Braga, no Residencial Vista Alegre, onde as crianças estudam. As aulas do projeto acontecem a cada 15 dias, no Bairro dos Estados, e na reunião desta quarta-feira (20), os militares tomaram a iniciativa de fazer uma homenagem às mães com a doação de uma cesta básica, um gesto simples para reforçar a participação das crianças.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, declarou que o Projeto Davi é mais um instrumento para promover a inclusão social, de famílias beneficiadas pelo programa habitacional do Município, uma proposta que rendeu a Prefeitura um reconhecimento em nível nacional, com o prêmio ‘Selo de Mérito’, que a Semhab recebeu durante o 73º Fórum Nacional de Habitação de Interesse social, realizado recentemente em Recife (PE).

Socorro Gadelha também reconheceu que o sucesso do projeto é resultado da parceria com o Exército Brasileiro, através do 1º Grupamento de Engenharia e Construção, que abraçou a proposta e vem ajudando na formação das crianças com ensinamentos éticos, cívicos e morais que vão muito além das aulas de música.

“Esse é um trabalho onde estamos construindo memória para essas crianças e nós temos a certeza que isso vai influenciar no futuro delas e também vai ter reflexo no cotidiano das famílias desses meninos e meninas”, comentou. Ela disse que a orientação do prefeito Leo Bezerra é usar o programa habitacional do Município como um instrumento para promover a inclusão social e “o Projeto Davi trabalha com crianças de forma lúdica e pedagógica, promovendo cidadania e formando cidadãos”, complementou.

O coronel Nóbrega, designado pelo comandante do 1º Grupamento de Engenharia para acompanhar o projeto, disse que “acolher as crianças é uma maneira de ajudar na formação de futuros cidadãos, mais conscientes de suas responsabilidades. Por isso, o nosso desejo é o de levar o projeto adiante por muitos anos”, garantiu.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, agradeceu ao Comando do 1º Grupamento pelo acolhimento às crianças do Residencial Vista Alegre e parabenizou o empenho do Sargento Tiago como regente e orientador do grupo e também aos demais militares que têm colaborado de forma direta e indireta com o Projeto Davi. Ele lembrou que o apoio da direção da Escola Municipal Deputada Lúcia Braga também tem sido fundamental para o sucesso do projeto, que hoje trabalha com um grupo de 22 crianças com idades entre 6 e 12 anos. “Tenho certeza que a experiência que essas crianças estão vivenciando vai ajudá-las no futuro”, pontuou.

Reconhecimento das mães – A coordenadora do Projeto Davi, a assistente social Claudia Gouveia, da Equipe Técnica e Social da Semhab, contou que o projeto tem atingido seu principal objetivo que é a promoção da inclusão social, oferecendo às crianças uma oportunidade de aprendizado que vai marcar a vida delas. “É muito gratificante ouvir o depoimento de uma mãe relatando que o filho está com um desempenho melhor na escola e que a participação no projeto mudou o comportamento dele dentro de casa, provando que os ensinamentos que eles estão recebendo nesta parceria com o 1º Grupamento de Engenharia têm um impacto bastante positivo na vida deles”, disse.

A dona de casa Elisa Ferreira, mãe do garoto João Victor, contou que antes de participar do projeto ele era um menino agitado e sem concentração, mas agora se interessa pelos estudos com um bom rendimento escolar. Outra mãe, Ranielle Marinho, que tem dois filhos no projeto, Erick Luan e Everton Nunes, também reconheceu a importância do Projeto Davi na vida dos filhos. “Essa realização é um sonho de ver meus filhos envolvidos numa ação que vai mudar a vida deles. A vida da nossa família começou a mudar quando nos mudamos para o Residencial Vista Alegre, no Colinas do Sul, onde temos uma qualidade de vida muito melhor”, garantiu.