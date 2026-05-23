Conheça Sabrina Gondim, paraibana que vai disputar cinturão no UFC BJJ 8

Natural de João Pessoa, a lutadora Sabrina Gondim viverá um dos momentos mais importantes da carreira nesta quinta-feira (21). Ela vai enfrentar a campeã peso-galo Cassia Moura em uma das principais lutas do UFC BJJ 8.

O evento em Las Vegas marca a estreia da paraibana na organização. Apesar de ter priorizado os treinamentos com quimono nos últimos meses, Sabrina afirmou que sua rotina intensa em Miami é totalmente voltada ao jiu-jítsu.

Sabrina Gondim é natural de João Pessoa. (Foto: Divulgação/UFC BJJ)

Em entrevista ao Combate, Sabrina revelou que recebeu o convite para lutar de última hora, mas garantiu estar preparada para o desafio, mesmo com a adaptação ao formato sem quimono (nogi), característica da competição.

“Fiquei muito feliz com a oportunidade. É um desafio grande estrear já disputando o cinturão, mas estou preparada e treinando forte para isso”, destacou a atleta.

UFC BJJ 8 acontece nesta quinta-feira, em Las Vegas. (Divulgação: UFC BJJ)

Na preparação para o duelo contra Cassia Moura, a paraibana também contou com um parceiro de treinos de peso: o campeão mundial de jiu-jítsu e ex-lutador do UFC Gilbert Burns, conhecido como “Durinho”, que em breve também fará sua estreia no UFC BJJ.

Card do UFC BJJ 8

O evento acontece nesta quinta-feira (21), a partir das 21h (horário de Brasília), em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Canal Combate transmite ao vivo.

Principais lutas:

Peso-galo: Mikey Musumeci x Kevin Dantzler (disputa de cinturão)

Peso-galo: Cassia Moura x Sabrina Gondim (disputa de cinturão)

Peso-médio: William Tackett x Enrico Said

Peso-leve: Ethan Crelinsten x Danilo Moreira

O Combate transmite o UFC BJJ 8 ao vivo, enquanto o ge e o canal do Combate no YouTube exibem as duas primeiras lutas do card.

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