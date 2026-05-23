Manual da Saúde da Paraíba é reconhecido nacionalmente e passa a integrar biblioteca do Cofen — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio da Gerência Executiva de Atenção Especializada (Geae) e da Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP-PB), teve mais uma produção técnico-científica reconhecida nacionalmente com a publicação do Manual de Boas Práticas Assistenciais no Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação Pós-Anestésica e Central de Material de Esterilização na Biblioteca Virtual do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). A inclusão do material em um dos principais repositórios técnicos da enfermagem brasileira amplia o alcance do conteúdo produzido na rede estadual e fortalece a disseminação de práticas voltadas à segurança, à qualificação dos processos assistenciais e à melhoria do cuidado em saúde.

Desenvolvido a partir da experiência prática e de referências técnico-científicas atualizadas, o documento reúne orientações, protocolos e fluxos assistenciais direcionados às equipes que atuam em setores estratégicos do ambiente hospitalar. O material busca contribuir para a padronização dos processos de trabalho e para o fortalecimento de uma assistência cada vez mais segura, organizada e centrada no paciente.

O manual aborda desde medidas relacionadas à prevenção de riscos e infecções até estratégias voltadas à segurança do paciente durante todas as etapas do processo cirúrgico. Entre os conteúdos apresentados estão protocolos de cirurgia segura, monitoramento da recuperação pós-anestésica, boas práticas nos processos de esterilização de materiais e diretrizes para qualificação da assistência prestada pelas equipes multiprofissionais.

De acordo com a gerente operacional de Atenção Especializada da SES, Laís Paiva, a publicação amplia o compartilhamento das experiências e estratégias construídas pela rede estadual, permitindo que práticas desenvolvidas no cotidiano dos serviços alcancem outros profissionais e contribuam para a qualificação da assistência. “A rotina hospitalar envolve processos que, muitas vezes, acontecem longe do olhar do paciente, mas fazem diferença em todas as etapas do cuidado. Organizar fluxos, alinhar práticas e transformar experiências em materiais técnicos ajuda a tornar a assistência mais segura e mais integrada. Quando esse conhecimento passa a circular em espaços nacionais, outras equipes também podem acessar, adaptar e fortalecer essas construções dentro dos seus próprios serviços”, destacou.

Além de apoiar processos de educação permanente, o documento também fortalece a integração entre as equipes e contribui para a consolidação de práticas assistenciais mais seguras e alinhadas às diretrizes nacionais. O material traz ainda estratégias voltadas ao monitoramento contínuo dos processos, permitindo a avaliação de indicadores relacionados à qualidade e à segurança nos serviços de saúde.

Com a publicação na Biblioteca Virtual do Cofen, o manual passa a servir como referência para profissionais e instituições de diferentes regiões do país, ampliando o compartilhamento do conhecimento produzido na rede estadual e reforçando o protagonismo da Paraíba na construção de práticas assistenciais qualificadas no âmbito do Sistema Único de Saúde.