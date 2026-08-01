Homem é preso suspeito de estuprar adolescente de 15 anos em Santa Luzia

Sirene de polícia. Foto: Reprodução Google. Jornal da Paraíba

Um homem de 46 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (31), suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos. O crime aconteceu na madrugada de 24 de julho, na cidade de Santa Luzia, no Sertão da Paraíba.

De acordo com as investigações, o suspeito é ex-companheiro da mãe da vítima. A jovem estava passando férias no município acompanhada da mãe quando saiu com o homem para ir a um estabelecimento comercial.

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No local, a adolescente passou mal após ingerir bebida alcoólica. O homem alegou que a levaria para descansar, mas desviou o caminho para uma estrada de terra, onde cometeu a violência sexual por um período prolongado, segundo a polícia.

Ainda conforme a apuração policial, antes de deixar a adolescente em casa, o investigado fez ameaças para que ela não contasse o que havia acontecido, afirmando que “ambos morreriam” caso o crime fosse revelado.

A prisão preventiva foi decretada pelo Poder Judiciário após solicitação do delegado responsável pelo caso. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Luzia, onde prestou depoimento e permanece à disposição da Justiça.