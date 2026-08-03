PREFEITURA DE CURRAIS NOVOS INTENSIFICA AÇÕES DE SEGURANÇA HÍDRICA E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

A Prefeitura de Currais Novos segue intensificando as ações voltadas ao fortalecimento da segurança hídrica e ao apoio à produção rural no município. Entre as iniciativas em andamento está a manutenção de poços que abastecem sistemas de água em diversas comunidades rurais, a exemplo do sistema do Totoró, beneficiando várias famílias da localidade.

O trabalho é realizado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, que somente no primeiro semestre deste ano, realizou mais de 150 serviços de manutenção em poços na zona rural do município.

Outra importante ação desenvolvida pela Secretaria é o Programa de Produção de Silagem. Em 2026, mais de 60 agricultores já foram atendidos, resultando na produção de mais de mil toneladas de silagem de capim, milho e sorgo em várias comunidades rurais. A iniciativa contribui para assegurar alimentação animal durante os períodos de seca, fortalecendo a atividade agropecuária local.

A Prefeitura também apoia o projeto de revitalização do cultivo do algodão por meio do Projeto Agro Sertão. A ação contempla a distribuição de sementes e o acompanhamento técnico especializado, oferecendo suporte ao homem e à mulher do campo e incentivando a retomada de uma cultura tradicional da região.

De acordo com a gestão municipal, as ações reforçam o compromisso da Prefeitura com o desenvolvimento sustentável, a convivência com o semiárido e a valorização da agricultura familiar, promovendo melhores condições de vida para as comunidades rurais de Currais Novos.