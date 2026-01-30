Botafogo-PB acerta o empréstimo do atacante Kayon, do Náutico

O Botafogo-PB acertou a contratação do atacante Kayon por empréstimo junto ao Náutico. O vínculo, segundo o ge, é válido até o fim da temporada, período em que o jogador defenderá o Belo. O atleta tem contrato com o clube pernambucano até dezembro de 2027.

+ VEJA AQUI as estatísticas do Belo em 2026

PE – RECIFE – 03/08/2025 – BRASILEIRO C 2025, NAUTICO X RETRO – Kayon jogador do Nautico durante a partida entre Nautico e Retro no Estadio dos Aflitos em Recife (PE), pelo Campeonato Brasileiro Serie C 2025. Foto: Marlon Costa/AGIF. Marlon Costa/AGIF

Cria das categorias de base do Náutico, Kayon estreou no time profissional em 2022, quando participou de três partidas. Na temporada seguinte, ganhou mais espaço, entrou em campo 24 vezes, marcou três gols e deu duas assistências. Durante o ano, o atacante sofreu uma lesão no joelho, o que o afastou dos gramados por um período considerável.

Em 2025, somou 20 jogos pelo Timbu, com dois gols marcados e uma assistência. Já neste ano, Kayon entrou em campo apenas uma vez, saindo do banco de reservas no segundo tempo da partida contra o Jaguar. À disposição do técnico Bernardo Franco, o atacante já está integrado ao elenco do Botafogo-PB e participa normalmente das atividades com o grupo.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba

