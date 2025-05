Cícero Lucena entrega Praça Paschoal Carrilho e celebra mais de R$ 30 milhões em investimentos no Geisel

Com quadra de areia, quadra poliesportiva, academia, playground, espaço pet, áreas verdes e de recreação, a Praça Radialista Paschoal Carrilho, no bairro do Geisel, foi entregue, na tarde desta terça-feira (13), pelo prefeito Cícero Lucena. O local foi completamente revitalizado pela Prefeitura de João Pessoa e transformado em um espaço completo de lazer e bem-estar para os moradores de toda região.

Durante a solenidade, o prefeito celebrou os mais de R$ 30 milhões que estão sendo investidos em obras de infraestrutura no bairro, que agora conta com 100% das ruas pavimentadas, novo asfalto nas principais vias e quatro unidades de ensino reconstruídas pela atual gestão.

“Aqui no Geisel, temos muitos motivos para comemorar. Já entregamos 75 ruas pavimentadas, outras 26 estão em obras, e, com isso, o bairro ficará 100% pavimentado muito em breve. Também estamos reformando escolas, ‘Ninhos do Saber’ e unidades básicas de saúde. Vamos construir o Parque Juscelino Kubitschek, em uma das avenidas principais”, projetou o prefeito.

Modelo de gestão – O vice-prefeito Leo Bezerra disse que o modelo que a Prefeitura vem adotando em João Pessoa, incluindo o programa de praças, tem inspirado prefeituras de diversas cidades brasileiras. “Mais uma praça entregue – toda a estrutura necessária para receber bem a população. Temos recebido prefeitos, vereadores e gestores de outros municípios que vêm conhecer de perto o que estamos fazendo aqui na capital paraibana”, relatou.

Programa de praças – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), entre praças construídas do zero ou reconstruídas, a Prefeitura já entregou 15 delas desde 2021. Outras 16 estão com obras em andamento. “Um programa que prevê arborização, integrando o jovem, o idoso, a criança. Além de espaço para os pets e mapa tátil, que é outra novidade”, disse o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Lazer para as famílias – A revitalização da Praça Radialista Paschoal Carrilho chegou em um momento muito especial na vida do casal Priscila Trajano e Eduardo José, que são pais da Laura. “A praça estava bem abandonada. A gente até vinha, mas tinha muito buraco, não dava pra andar direito. As cadeiras estavam todas quebradas, não dava pra usar o espaço”, iniciou a moradora, que em seguida projetou dias de muito lazer e diversão para sua bebê, de apenas dois meses. “Ela chegou na hora certa. Agora eu posso trazer meu bebê pra passear com mais tranquilidade”, agradeceu.

Plantio de árvores – O prefeito também fez o plantio de uma muda de árvore nativa na Praça Radialista Paschoal Carrilho, como parte do programa João Pessoa Cidade + Verde, que prevê o plantio de 33 mil árvores em 2025. As ações incluem áreas de mata ciliar, parques, praças, calçadas, canteiros, escolas, Ninhos do Saber e condomínios públicos.

“Realizamos o plantio urbano e a recuperação de área degradada, que são ações que demandam estratégias diferentes. No caso do plantio em áreas de lazer, estamos trabalhando com o bem-estar da população, com redução das temperaturas, além de contribuir para o lazer e os momentos de contemplação junto à natureza, um dos vários pilares do programa João Pessoa Cidade + Verde”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira.

Veja todos os equipamentos presentes na Praça Radialista Paschoal Carrilho:

Construção de quadra poliesportiva

Readequação da quadra de areia

Execução de bancos e mesas para jogos

Execução de calçadas de passeio

Playground rústico

Espaço Pet

Execução de alambrado

Academia da Terceira Idade

Luminárias e refletores em LED

Plantio de grama

Acessibilidade

Veja as principais obras de infraestrutura no Geisel:

Pavimentação em paralelepípedos:

Ruas inauguradas: 75 ruas

Ruas contratadas: 26 ruas

Bairro 100% fechado

Valor: R$ 13.289.000,00

Pavimentação asfáltica:

Rua Armando Afonso Bourdoux Junior

Rua Pastor Misael Jácome Cavalcante

Rua Professor Josué da Silveira

Rua Izabel Soares Gomes

Rua Josefa Carneiro da Cunha

Rua Carlos da Costa Gomes

Valor: R$ 1.320.000,00

Escolas:

EM José Eugênio Lins de Albuquerque (R$ 910.242,00) – concluída

EM Fenelon Câmara (R$ 1.000.000,00) – concluída

EM Padre Leonel da Franca (R$ 5.537.272,35) – em andamento

Escola Padrão Geisel (R$ 7.479.502,83) – em andamento