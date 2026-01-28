Parceria entre Prefeitura e professor Josimar Araújo restaura áreas em processo de desertificação em São José do Seridó

Buscando restaurar áreas degradadas da zona rural do município, a Prefeitura de São José do Seridó, através das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) e de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT), em parceria com o professor Josimar Araújo, realizaram o plantio de 250 mudas de faveleira nas comunidades Morrinhos, Riacho do Roçado, São Paulo e São Francisco.





As árvores são oriundas do Centro de Produção de Mudas Xique-xique, localizado na Escola Estadual Professor Raimundo Silvino da Costa, e foram inseridas no meio ambiente através do projeto “Restauração de Áreas Degradadas com o Plantio da Faveleira”, de autoria do professor Josimar Araújo, que desde 1.999 desenvolve pesquisas com a espécie.





“Esta ação é de extrema importância para nosso meio ambiente, uma vez que nosso município já apresenta áreas em avançado grau de degradação, que estão em processo de desertificação. A parceria com professor Josimar sempre foi de fundamental importância para a conservação de nossa Caatinga e de nosso meio ambiente”, destacou o titular da SEMURB, o engenheiro Dirceu Soares.





XIQUE-XIQUE





O Centro de Produção de Mudas Xique-xique é uma iniciativa do Poder Executivo Municipal de São José do Seridó e foi instalado no ano de 2010. Na época, o professor Josimar Araújo, geógrafo e mestre em engenharia sanitária pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, respondia pela titularidade da SEMOPIT.





Entre janeiro e março de 2021 já foram produzidas mais de 1.100 mudas no Centro de Produção de Mudas Xique-xique. Sua capacidade anual é de cerca de 4.000 mudas.