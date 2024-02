Bloco da Limpeza desfila na Via Folia com zeladoria durante passagem das Muriçocas do Miramar

O Bloco da Limpeza desfilou na Via Folia, na noite desta quarta-feira (7) com serviços de zeladoria durante a passagem das Muriçocas do Miramar. Em torno de 200 agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) foram mobilizados para garantir a limpeza de um dos maiores blocos de prévia carnavalesca do Brasil. Nesta quinta-feira (8), a programação contempla Bloco do Tetéu (Jardim Oceania), Bloco da Saudade (Castelo Branco), Bloco Bom Demais (Cruz das Armas) e Bloco Viúvas do Bela Vista (Conjunto Bela Vista).

Conforme o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a execução do plano operacional possibilita a limpeza imediatamente ao final dos festejos. “Pela manhã, outras equipes fazem um repasse dos serviços e, quem passa pelo local, nem percebe que reuniu milhares de foliões há poucas horas”, comenta Ricardo Veloso.

Os agentes de limpeza urbana contam com o apoio do equipamento soprador de folha que, no Carnaval, está sendo usado para soprar os confetes jogados nas vias. “O equipamento solta o vento e junta os confetes para que o agente possa varrer e coletar”, explica a engenheira Raissa Fernandes. As equipes ainda utilizam a varredeira mecanizada e o caminhão compactador.

Baticumlata – O grupo de percussão da Emlur, Baticumlata se apresentou em cima de um trio elétrico enquanto os agentes de limpeza executavam os serviços de zeladoria. “É de suma importância propagar a mensagem da sustentabilidade a essa multidão do bloco, levando cultura e entretenimento por meio da música. Apresentamos ritmos brasileiros e regionais, tocados com nossas percussões sustentáveis, feitas com materiais reaproveitados. Além das músicas populares, apresentamos canções autorais”, destaca o diretor do grupo, Jairo Gomes.

A Emlur incentiva o reaproveitamento de resíduos no Carnaval e, para isto, disponibilizou 20 pontos de entrega voluntária (PEVs) na cidade, sendo 12 na Via Folia, para que as pessoas possam descartar plástico, metal, vidro e papel.

Moradora de João Pessoa há poucos meses, a paulista Gabriela Dalcin tem aproveitado todos os dias do Carnaval promovido pela Prefeitura de João Pessoa. Segundo ela, um dos motivos que pesaram na sua decisão de mudança para a Capital paraibana foi a limpeza da cidade. “Mesmo com a festa ainda acontecendo, os agentes de limpeza já chegam limpando a via e, mesmo trabalhando, estão curtindo o Carnaval. É muito bom ver isso”, opina.

Programação – Nesta quinta-feira (8), outras equipes de agentes de limpeza estão a cargo dos serviços de roçagem, capinação e pintura de meio-fio. As ações são executadas nos bairros de Castelo Branco, José Américo, Cristo Redentor, Oitizeiro e Penha.

Os resíduos diversificados – materiais misturados com terra, restos de capim, resíduos da construção civil, móveis e resíduos domiciliares descartados irregularmente nas ruas – são coletados nas localidades de Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Treze de Maio, Pedro Gondim, Mandacaru, Padre Zé, João Paulo II, Cidade dos Funcionários, Cruz das Armas, Jaguaribe, Rangel, Cristo Redentor, Bancários, Cuiá, Novo Geisel, Gramame e Mangabeira.

Quanto à coleta de resíduos de poda de árvores, é feita nos bairros de Ilha do Bispo, Distrito Mecânico, Colinas do Sul, Gervásio Maia, João Paulo II, Cidade dos Funcionários, Jardim Planalto, Mangabeira, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Treze de Maio, Pedro Gondim, Mandacaru e Padre Zé.

A população pode solicitar os serviços da Emlur pelos telefones 3213 4237 e 3213 4238 e pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. Outra opção é pelo site da Prefeitura de João Pessoa, na plataforma Prefeitura Conectada, no endereço https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10