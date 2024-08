onde assistir, prováveis escalações e estatísticas

Definindo um do classificados para o mata-mata do acesso da Série D do Campeonato Brasileiro, Treze x Altos acontecerá no Estádio Amigão, em Campina Grande, a partir das 16h do próximo domingo (19). No jogo de ida, que aconteceu no Piauí, o Galo venceu por 1 a 0 e disputa a partida da volta com vantagem no placar agregado.

Com a vantagem construída no jogo de ida, o Treze está em situação confortável para o duelo da volta dentro de casa. Com a vitória por 1 a 0, o Galo da Borborema tem o trunfo de poder empatar para avançar para as quartas de final. Atualmente, a equipe tem a quarta melhor campanha entre as equipes que ainda estão na Série D.

Altos x Treze: Galo bate o Jacaré com gol de Gui Campana. Lucas Medeiros/Treze

Já o Altos terá uma missão mais difícil. Derrotado quando jogou em casa, o time piauiense terá que reverter a vantagem do Treze. Para forçar a disputa por pênaltis, o Jacaré precisa vencer por um gol de diferença. Se quiser se classificar ainda no tempo normal, a margem terá que ser de dois tentos.

Estatísticas dos times

Treze : 17j | 11v | 5e | 1d | 33gm | 10gs | 23sg

: 17j | 11v | 5e | 1d | 33gm | 10gs | 23sg Altos : 17j | 7v | 5e | 5d | 23gm | 18gs | 5sg

Dia, local e hora de Treze x Altos

Dia : 18/08

: 18/08 Hora : 16h

: 16h Local : Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão

Onde assistir : TV Treze

: TV Treze Onde ouvir : a CBN Paraíba traz todas as emoções da partida

: a traz todas as emoções da partida Onde acompanhar : uma hora antes da partida começar, o ge entra em campo com o Tempo Real

Escalações prováveis

Treze : Igor Rayan; Van, Milani, Leonan e Airton; Coppetti, Marquinhos e Gui Campana; Thiago Alagoano, Wallace Pernambucano e Thiaguinho. Técnico : Waguinho Dias.

: Igor Rayan; Van, Milani, Leonan e Airton; Coppetti, Marquinhos e Gui Campana; Thiago Alagoano, Wallace Pernambucano e Thiaguinho. : Waguinho Dias. Altos : Careca; Gean, Yan, Arlan e Arthurzinho; Hudson, Lucas Gomes e Dieguinho; Digão, Rhuann e Rogério. Técnico : a definir.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir.

: a definir. Assistente 1 : a definir.

: a definir. Assistente 2 : a definir.

: a definir. Quarto árbitro : a definir.

Dia a dia do Treze

O Treze recebeu folga após a vitória sobre 1 a 0, no Lindolfo Monteiro.

Elenco do Galo segue em folga até a reapresentação, que acontece na terça-feira (13).

