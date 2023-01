Após ataque terrorista, reunião de Lula com governadores é antecipada para esta segunda-feira

Compartilhe















A reunião que o presidente Lula (PT) teria com o governador João Azevêdo (PSB) e demais governadores dos estados brasileiros foi antecipada para esta segunda-feira (9), em decorrência dos atos de vandalismos e depredação na sede dos três poderes, em Brasília. O encontro está previsto para ocorrer no Palácio do Planalto, às 18h.

Logo após os ataques terroristas, o presidente Lula decretou intervenção nacional e convocou as Força Nacional para conter os atos. O Fórum Nacional dos Governadores se reuniram e emitiram uma nota para repudiar os atos e colocar as forças de segurança estadual à disposição do governo federal.

Ainda ontem (8), João Azevêdo autorizou o envio de 30 policiais da Paraíba para ajudar forças de segurança nacional. O objetivo é conter os ataques de vandalismo golpistas aos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e Palácio do Planalto.

Uma das missões que os governadores terão é conseguir desmontar os acampamentos golpistas instalados em frente aos quarteis do Exércitos. Na Paraíba, o de João Pessoa continua funcionando e o de Campina Grande foi reativado no fim de semana.

