o que se sabe sobre o caso

Um ex-candidato a prefeito de Bayeux, na Paraíba, e também empresário, Glicério Feitosa, foi morto a tiros em frente a uma loja de carros no bairro do Geisel, em João Pessoa, nesta semana. A Polícia Militar aponta índicios de exucação e a Polícia Civil ainda diz que é cedo apontar alguma linha de investigação.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de dois suspeitos enquanto o empresário está apoiado em um carro de passeio na loja de carros que ele era proprietário. Veja o vídeo mais acima.

O Jornal da Paraíba separou as principais informações sobre a morte, as investigações e os supeitos que são investigados.

Linhas diferentes entre PM e Polícia Civil sobre empresário morto

Glicério Feitosa, que concorreu a prefeitura de Bayeux, na Paraíba, nas Eleições de 2024, foi morto na tarde da quinta-feira (14). De acordo com o tenente-coronel Carlos, do 5º Batalhão da PM em João Pessoa, o crime tem características de execução. A PM informou também que o empresário foi atingido principalmente na região do tórax. Ainda não se sabe a motivação para o crime.

Até a última atualização desta reportagem, os suspeitos de matar o empresário não foram identificados e nem localizados.

A Polícia Civil esteve no local do crime e realiza uma investigação. Inicialmente, o delegado Felipe Viana informou que o empresário teria o registro de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador (CAC) e, por isso, portava uma arma no momento do crime.

Sobre eventuais linhas de investigação, o delegado disse ainda que é “muito recente” para apontar alguma motivação.

“Nesse primeiro momento, como está muito recente, fica um pouco complicado a gente traçar uma linha de investigação, mas os caminhos serão obviamente levantados, tanto para incluir ou excluir linhas, com toda certeza, com todo o trabalho investigativo preliminar que está sendo realizado, a autoria delitiva será destacada e concretizada neste caso”, disse o delegado.

Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas de um estabelecimento próximo ao local para compor as investigações da Polícia Civil.

Vídeo mostra ação criminosa em frente a loja de carros

Empresário que disputou prefeitura de Bayeux é morto a tiros em frente a loja de carros – Foto: Reprodução. Gustavo Demétrio

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que o empresário Glicério Feitosa, que disputou a prefeitura de Bayeux nas Eleições de 2024, é baleado e morto em frente a uma loja de carros no bairro do Geisel, em João Pessoa, nesta quinta-feira (14).

Pelas imagens, é possível notar que o empresário está parado em frente a loja e apoiado em um carro, no momento em que dois suspeitos em uma moto chegam e, um deles, dispara contra ele diversas vezes. Depois da ação, os suspeitos fogem. O empresário, que é natural do Ceará, morreu no local.

O vídeo também mostra que o empresário chegou a reagir a ação dos suspeitos, pegando uma arma que estava na região da cintura.

Quem era Glicério Feitosa

Glicério Feitosa em sabatina da CBN Paraíba // Foto: CBN Paraíba.. Jornal da Paraíba

Glicério Feitosa, além do dono da loja de carros em que foi morto no bairro do Geisel, também teve atuação política na Paraíba. Ele é natural do Ceará. Em 2024, ele ficou na terceira posição nas Eleições para prefeito em Bayeux, com 9,17% dos votos, com cerca de 4.901 votos.

Em outubro de 2023, a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) concedeu cidadania paraibana para o empresário, em sessão na Casa Epitácio Pessoa. A propositura do título de cidadão foi feita pelo deputado estadual Hervázio Bezerra.