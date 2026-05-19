o que se sabe sobre o caso
Um ex-candidato a prefeito de Bayeux, na Paraíba, e também empresário, Glicério Feitosa, foi morto a tiros em frente a uma loja de carros no bairro do Geisel, em João Pessoa, nesta semana. A Polícia Militar aponta índicios de exucação e a Polícia Civil ainda diz que é cedo apontar alguma linha de investigação.
Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de dois suspeitos enquanto o empresário está apoiado em um carro de passeio na loja de carros que ele era proprietário. Veja o vídeo mais acima.
O Jornal da Paraíba separou as principais informações sobre a morte, as investigações e os supeitos que são investigados.
Linhas diferentes entre PM e Polícia Civil sobre empresário morto
Glicério Feitosa, que concorreu a prefeitura de Bayeux, na Paraíba, nas Eleições de 2024, foi morto na tarde da quinta-feira (14). De acordo com o tenente-coronel Carlos, do 5º Batalhão da PM em João Pessoa, o crime tem características de execução. A PM informou também que o empresário foi atingido principalmente na região do tórax. Ainda não se sabe a motivação para o crime.
Até a última atualização desta reportagem, os suspeitos de matar o empresário não foram identificados e nem localizados.
A Polícia Civil esteve no local do crime e realiza uma investigação. Inicialmente, o delegado Felipe Viana informou que o empresário teria o registro de Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador (CAC) e, por isso, portava uma arma no momento do crime.
Sobre eventuais linhas de investigação, o delegado disse ainda que é “muito recente” para apontar alguma motivação.
“Nesse primeiro momento, como está muito recente, fica um pouco complicado a gente traçar uma linha de investigação, mas os caminhos serão obviamente levantados, tanto para incluir ou excluir linhas, com toda certeza, com todo o trabalho investigativo preliminar que está sendo realizado, a autoria delitiva será destacada e concretizada neste caso”, disse o delegado.
Imagens de câmeras de segurança foram recolhidas de um estabelecimento próximo ao local para compor as investigações da Polícia Civil.
Vídeo mostra ação criminosa em frente a loja de carros
Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que o empresário Glicério Feitosa, que disputou a prefeitura de Bayeux nas Eleições de 2024, é baleado e morto em frente a uma loja de carros no bairro do Geisel, em João Pessoa, nesta quinta-feira (14).
Pelas imagens, é possível notar que o empresário está parado em frente a loja e apoiado em um carro, no momento em que dois suspeitos em uma moto chegam e, um deles, dispara contra ele diversas vezes. Depois da ação, os suspeitos fogem. O empresário, que é natural do Ceará, morreu no local.
O vídeo também mostra que o empresário chegou a reagir a ação dos suspeitos, pegando uma arma que estava na região da cintura.
Quem era Glicério Feitosa
Glicério Feitosa, além do dono da loja de carros em que foi morto no bairro do Geisel, também teve atuação política na Paraíba. Ele é natural do Ceará. Em 2024, ele ficou na terceira posição nas Eleições para prefeito em Bayeux, com 9,17% dos votos, com cerca de 4.901 votos.
Em outubro de 2023, a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) concedeu cidadania paraibana para o empresário, em sessão na Casa Epitácio Pessoa. A propositura do título de cidadão foi feita pelo deputado estadual Hervázio Bezerra.