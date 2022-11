ASSISTIR AO VIVO Portugal x Nigéria Amistoso Internacional SELEÇÕES HOJE (17/11) – ESCALAÇÕES EM DIRETO – BOLA ROLANDO

As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Portugal x Nigéria Amistosos que acontece HOJE (17/11) às 15:45 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida amistoso.

Mais uma partida amistosa das seleções da Portugal x Nigéria que acontece NA DATA INFORMADA O jogo entre as equipes, amistoso. O mandante desta partida será SEM MANDANTE. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

Portugal Sa; Dalot, Silva, Pereira, Guerreiro; Palhinha, Neves, Vitinha; Leao, Otavio, Ramos

Nigeria Uzoho; Awaziem, Troost-Ekong, Bassey, Akpoguma; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Chukwueze, Dennis, Onuachu

O responsável por todos os principais jogos da Nations League é o canal do Grupo Turner, o EiPlus. Assim, o Canal confirmou a transmissão deste amistoso.

17.11. 07:00 Gana x Suíça LIVE 17.11. 10:00 Angola x Botsuana – 17.11. 10:00 Ruanda x Sudão LIVE 17.11. 10:40 Japão x Canadá LIVE 17.11. 11:00 Iraque x Costa Rica LIVE 17.11. 12:00 Tajiquistão x Rússia 17.11. 13:00 Jordânia x Espanha LIVE 17.11. 13:00 Marrocos x Geórgia LIVE 17.11. 13:00 Síria x Belarus 17.11. 13:30 Romênia x Eslovênia LIVE 17.11. 14:00 Macedônia do Norte x Finlândia LIVE 17.11. 14:00 Malta x Grécia LIVE 17.11. 14:00 Montenegro x Eslováquia LIVE 17.11. 15:00 Israel x Zâmbia LIVE 17.11. 15:30 África do Sul x Moçambique IVE 17.11. 15:45 Portugal x Nigéria LIVE – TNT 17.11. 16:00 Luxemburgo x Hungria LIVE 17.11. 16:45 Irlanda x Noruega LIVE 17.11. 19:00 Santa Lucia x San Marino LIVE

Amistosos Internacionais

São jogos entre equipes ou seleções fora do Brasil, que decidem disputar partidas na intertemporada ou em semanas onde não há jogos dos campeonatos tradicionais, com o intuito de manter o time (ou seleção) na ativa e, também, promover treinamento de seus atletas. O MRNews sempre dá destaque aos principais jogos e busca a transmissão dos principais jogos, das principais equipes do planeta. Fique ligado e veja os jogos de hoje.

A Copa das Nações, ou Nations League

Esta é uma das competições que agitam as seleções europeias depois da Copa do Mundo. As principais nações da Europa buscam o título, que representa o segundo maior título para estas seleções. É uma espécie de Copa América, se trazida para a realidade do Brasil e as seleções da América.

Entretanto, a primeira edição da Copa das Nações, ou Nations League aconteceu em 2018, após a Copa do Mundo e teve Portugal como primeiro campeão, em 2019. Contudo, a Holanda ficou em segundo lugar, na primeira edição da competição e a Inglaterra, a terceira colocada. Mas, vale lembrar que a competição foi criada com o objetivo de tornar oficial, os diversos amistosos entre seleções, que aconteciam nesta época.

