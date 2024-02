COB confirma João Pessoa como sede dos Jogos da Juventude 2024

João Pessoa será mais uma vez sede da maior competição escolar do esporte brasileiro, os Jogos da Juventude 2024. O evento é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e reúne os melhores atletas de escolas de todos os estados e do Distrito Federal, entre 15 e 17 anos. As disputas acontecerão no mês de novembro.

Será a quinta vez que João Pessoa receberá o evento estudantil organizado pelo COB. Nos anos de 2007,2008, 2011 e 2016 a competição também aconteceu na capital paraibana, mobilizando uma grande estrutura, movimentando a cidade e fomentando ainda mais o turismo.

COB realiza visita técnica

Nesta semana, representantes do COB realizaram uma visita técnica em instalações esportivas de João Pessoa, como a Vila Olímpica Paraíba, o Ginásio Ronaldão e a pista de atletismo da UFPB, além do Centro de Convenções, que também receberá algumas modalidades, além de ser o ponto de apoio central da organização do evento.

Para o secretário de Juventude, Esporte e Lazer do Governo do Estado, Lindolfo Pires, a vinda de uma competição como esta mostra todo o potencial que a cidade de João Pessoa e o estado da Paraíba tem para receber grandes eventos.

“O Governo do Estado, que vem fazendo um trabalho incansável voltado para o engrandecimento do esporte, abriu um diálogo com o COB e agora, depois de seu diretor ver nossa estrutura, confirma João Pessoa como sede. Serão mais de 4 mil atletas de todo o país em novembro, fomentando também o turismo de eventos”, disse.

