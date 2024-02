Cícero Lucena recebe novas viaturas da Guarda Metropolitana e vistoria Central de Monitoramento

João Pessoa tem uma das melhores prévias carnavalescas do país e está estruturada para ser, também, uma das mais seguras. Nesta sexta-feira (2), o prefeito Cícero Lucena recebeu as novas viaturas da Guarda Civil Metropolitana – seis de um total de 30 à disposição da população – e inspecionou a Central de Monitoramento, com mais de 2.200 câmeras, integradas com a Polícia Militar, Samu e Semob-JP.

O gestor destacou o avanço na área de segurança pública – um item fundamental e necessário em todos os períodos do ano – que está sendo garantido por meio de uma política de estruturação da Guarda, com parceria com Governo Federal, na aquisição das novas viaturas, do Governo do Estado, por meio de um trabalho em conjunto, além da valorização dos agentes de segurança, com capacitação.

“Eu estou muito feliz por estar vendo, na prática, o avanço, as conquistas da Guarda Metropolitana de João Pessoa, através desse esforço de poder contar com aqueles que aqui trabalham, mas também com parceiros que têm nos ajudado para que a gente possa avançar o projeto de ser mais um elemento de segurança da nossa cidade. Novas viaturas para fiscalizar e cuidar do patrimônio municipal também, e ajudar a garantir a melhor segurança para a população de João Pessoa e dos nossos visitantes. Estamos no caminho certo, mas vamos fazer muito mais”, projetou o prefeito.

As seis viaturas liberadas para uso da população nesta sexta-feira foram adquiridas por meio Governo Federal, contempladas no projeto Pronasci2. Outras 12 foram adquiridas pelo Município para renovação da frota, que conta com um total de 30. A Guarda ainda conta com o ônibus itinerante, para deslocamento em eventos, com câmaras integradas e uso de drones.

Já a Central de Monitoramento conta com 2.224 câmeras, operadas por uma equipe da Guarda, que acompanham prédios públicos, administrativos, vias públicas e conectadas com as forças policiais, estrutura de saúde e mobilidade urbana. O secretário de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida, disse que João Pessoa vive um divisor de águas no tocante a segurança – área que a Prefeitura fez o maior investimento da história da Guarda.

“Essa gestão, ela não só humanizou, mas capacitou, equipou. A gente vê esse aparelhamento, com tecnologia, e essas viaturas que chegaram para compor uma frota moderna, em favor da população. E eu não tenho dúvida nenhuma: nós vivemos um grande momento, com as parcerias importantíssimas, junto com o Governo do Estado, que tem acompanhado o Governo Federal. Temos uma Guarda entusiasmada e eu prefiro sempre dizer, vamos valorizar não somente a parte de estrutura, mas a pessoa humana”, destacou o secretário.