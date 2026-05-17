Mulher é morta a facadas por ex-marido após invasão de casa, no Agreste – Foto: Governo da Paraíba. Gustavo Demétrio

Uma mulher foi morta com golpes de faca na própria casa pelo ex-marido na cidade de Lagoa Seca, no Agreste da Paraíba, na manhã deste domingo (17). As informações foram confirmadas pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, o ex-marido da mulher invadiu a casa dela e, utilizando uma faca, a matou. Ela estava sozinha em casa no momento do crime e foi encontrada por um dos filhos nas primeiras horas da manhã deste domingo.

Segundo as investigações preliminares, a motivação do crime seria por o suspeito não aceitar o fim do relacionamento. Ela já tinha medidas protetivas contra ele.

O suspeito fugiu após a morte da mulher e até a última atualização desta reportagem não foi encontrado. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios de Campina Grande.