Prefeitura promove ação de saúde para moradores da Comunidade Porto do Capim

A Comunidade Porto do Capim, no Centro Histórico da Capital, recebeu, nesta terça-feira (7), uma ação de saúde promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e de Habitação Social (Semhab). Os moradores puderam aproveitar diversos serviços, como atendimento médico e odontológico, agendamento de consultas especializadas, aferição de pressão arterial e glicemia, atualização do cartão de vacinação e sessões de auriculoterapia.

O objetivo da ação é fazer um trabalho social mais efetivo e permanente na localidade, que faz parte da execução do projeto do Porto do Capim, que vai promover mudanças e melhoria em toda a infraestrutura do bairro, em uma parceria com o Governo Federal, através do programa ‘Periferia Viva’ do Ministério das Cidades, que prevê a aplicação de mais de R$ 100 milhões na região.

A secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, explicou que todo trabalho feito pela Prefeitura é acompanhado por ações sociais e esse tipo de atividade deve se repetir a cada 15 dias. Ela aproveitou para anunciar que, no próximo dia 21, o veículo do Odontomóvel da Secretaria de Saúde vai atender na comunidade. “Nós acompanhamos a Comunidade Porto do Capim há muito tempo, desde o período em que estávamos discutindo como seria a reforma para melhorias urbanas na área. Hoje, ele já está aprovado pelo Ministério das Cidades e agora estamos iniciando mais uma fase de assistência aos moradores dessa região da cidade”, comentou.

Na região do Porto do Capim, atualmente, vivem cerca de 540 famílias, algumas delas ocupando áreas de risco e insalubres e, por isso, vão ser realocadas para outras áreas como o Residencial Rio Sanhauá, onde os apartamentos já estão em construção. Durante o período da manhã, cerca de 150 pessoas foram atendidas, em um trabalho conjunto com a equipe do Distrito Sanitário IV, o que demonstra a integração e a intersetorialidade que existe na gestão municipal.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que a gestão tem a preocupação de levar benefícios para as comunidades e os técnicos da Semhab verificaram a necessidade de uma intervenção na área de saúde. “A proposta da gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra é de oferecer mais qualidade de vida para as pessoas. Esse projeto do Porto do Capim é uma prova disso, pois vai promover melhorias na infraestrutura nas ruas e nas moradias, o que vai dar mais dignidade para quem mora naquela região da cidade”, ressaltou.