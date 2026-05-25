Ibope: TV Paraíba confirma mais uma vez a liderança em Campina Grande – Foto: WAG.

Quem mora em Campina Grande sabe: na hora de se informar, a escolha é clara. A TV Paraíba segue sendo a emissora que o público da Rainha da Borborema mais assiste — e os números do Ibope provam isso. A pesquisa realizada entre os dias 10 e 16 de abril de 2026 mostra a emissora na liderança em todas as faixas monitoradas, do bom dia ao boa noite.

Bom Dia Paraíba: de manhã cedo, já é líder

Amy Nascimento apresenta o Bom Dia Paraíba. Divulgação

O dia começa com o Bom Dia Paraíba na frente. Fiel à sua missão de conectar o campinense ao que acontece na cidade e no estado logo nas primeiras horas, o telejornal comandado por Amy Nascimento mantém a audiência aquecida e segue sendo a principal companhia matinal do público da região.

O programa apresentou 202% a mais de audiência que a soma de todas as emissoras concorrentes.

JPB1: ninguém chega perto

Denise Delmiro apresenta o JPB1 – Foto: Divulgação.

No meio-dia, o JPB1 domina a faixa com uma vantagem expressiva. O telejornal apresentado por Denise Delmiro reúne diariamente um público fiel que busca informação local com credibilidade, e em Campina Grande não é diferente. O resultado é uma liderança que não oscila: o JPB1 é, por ampla margem, o mais assistido no horário do almoço.

O programa registrou 19 pontos de audiência e superou em 66% a soma de todas as emissoras concorrentes, consolidando-se como líder isolado na região.

Globo Esporte: refrescos do esporte com sotaque paraibano

Com Cristiano Sacramento, o Globo Esporte PB vai ao ar de segunda a sábado, logo após o JPB 1. (Foto: TV Cabo Branco)

Logo depois, o Cristiano Sacramento e o Globo Esporte Paraíba entram em campo com o mesmo resultado: primeiro lugar. Com cobertura focada no universo esportivo regional e uma linguagem que fala direto com o torcedor campinense, o programa segue como referência e líder na faixa esportiva.

O programa registrou 19 pontos de audiência e superou em 77% a soma de todas as emissoras concorrentes, consolidando-se como líder isolado na região.

JPB2: informação de credibilidade líder à noite

Carlos Siqueira, apresentador do JPB2 de Campina Grande – Foto: TV Paraíba.

Quando o dia chega ao fim, é o JPB2 que fecha com chave de ouro. O telejornal noturno consolida a primazia da TV Paraíba com uma cobertura jornalística abrangente, aprofundada e de alta credibilidade. A confiança do público campinense no noticiário da noite está refletida diretamente na audiência: primeiro lugar.

Carlos Siqueira, à frente do telejornal da TV Paraíba, está presente todas as noites na casa de mais de 717 mil paraibanos. Com 33 pontos de audiência, o jornal registra um desempenho 252% superior à soma de todas as emissoras concorrentes, consolidando sua liderança absoluta.

Sábado tem Minha Paraíba na liderança

Beatriz Freire, apresentadora do Minha Paraíba — Foto: WAG. Jornal da Paraíba

Nem nos fins de semana a concorrência consegue acompanhar. Às tardes de sábado, o Minha Paraíba e Beatriz Freire encantam com conteúdos que celebram a cultura, as pessoas e as histórias do estado. Em Campina Grande, o programa lidera com ampla vantagem, mostrando que entretenimento com identidade paraibana tem público garantido.

O programa registra audiência 145% superior à soma de todas as emissoras concorrentes, garantindo a liderança isolada no horário.

Domingo: comunidade em primeiro lugar

Zuila David, apresentadora do Paraíba Comunidade — Foto: WAG. Jornal da Paraíba

Para fechar a semana, o Paraíba Comunidade reúne histórias que valorizam iniciativas e protagonistas locais — e o público responde. O programa lidera a faixa dominical em Campina Grande, encerrando mais uma semana de liderança absoluta para a TV Paraíba.

São mais de 296 mil paraibanos atingidos todos os domingos.

Os dados falam por si: a TV Paraíba é a emissora que Campina Grande escolhe, pesquisa após pesquisa. Para as marcas que querem estar onde o público realmente está, os números confirmam o caminho. Presença, alcance e relevância — é isso que a TV Paraíba entrega, dia após dia.