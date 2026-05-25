TV Paraíba confirma mais uma vez a liderança em Campina Grande
Quem mora em Campina Grande sabe: na hora de se informar, a escolha é clara. A TV Paraíba segue sendo a emissora que o público da Rainha da Borborema mais assiste — e os números do Ibope provam isso. A pesquisa realizada entre os dias 10 e 16 de abril de 2026 mostra a emissora na liderança em todas as faixas monitoradas, do bom dia ao boa noite.
Bom Dia Paraíba: de manhã cedo, já é líder
O dia começa com o Bom Dia Paraíba na frente. Fiel à sua missão de conectar o campinense ao que acontece na cidade e no estado logo nas primeiras horas, o telejornal comandado por Amy Nascimento mantém a audiência aquecida e segue sendo a principal companhia matinal do público da região.
O programa apresentou 202% a mais de audiência que a soma de todas as emissoras concorrentes.
JPB1: ninguém chega perto
No meio-dia, o JPB1 domina a faixa com uma vantagem expressiva. O telejornal apresentado por Denise Delmiro reúne diariamente um público fiel que busca informação local com credibilidade, e em Campina Grande não é diferente. O resultado é uma liderança que não oscila: o JPB1 é, por ampla margem, o mais assistido no horário do almoço.
O programa registrou 19 pontos de audiência e superou em 66% a soma de todas as emissoras concorrentes, consolidando-se como líder isolado na região.
Globo Esporte: refrescos do esporte com sotaque paraibano
Logo depois, o Cristiano Sacramento e o Globo Esporte Paraíba entram em campo com o mesmo resultado: primeiro lugar. Com cobertura focada no universo esportivo regional e uma linguagem que fala direto com o torcedor campinense, o programa segue como referência e líder na faixa esportiva.
O programa registrou 19 pontos de audiência e superou em 77% a soma de todas as emissoras concorrentes, consolidando-se como líder isolado na região.
JPB2: informação de credibilidade líder à noite
Quando o dia chega ao fim, é o JPB2 que fecha com chave de ouro. O telejornal noturno consolida a primazia da TV Paraíba com uma cobertura jornalística abrangente, aprofundada e de alta credibilidade. A confiança do público campinense no noticiário da noite está refletida diretamente na audiência: primeiro lugar.
Carlos Siqueira, à frente do telejornal da TV Paraíba, está presente todas as noites na casa de mais de 717 mil paraibanos. Com 33 pontos de audiência, o jornal registra um desempenho 252% superior à soma de todas as emissoras concorrentes, consolidando sua liderança absoluta.
Sábado tem Minha Paraíba na liderança
Nem nos fins de semana a concorrência consegue acompanhar. Às tardes de sábado, o Minha Paraíba e Beatriz Freire encantam com conteúdos que celebram a cultura, as pessoas e as histórias do estado. Em Campina Grande, o programa lidera com ampla vantagem, mostrando que entretenimento com identidade paraibana tem público garantido.
O programa registra audiência 145% superior à soma de todas as emissoras concorrentes, garantindo a liderança isolada no horário.
Domingo: comunidade em primeiro lugar
Para fechar a semana, o Paraíba Comunidade reúne histórias que valorizam iniciativas e protagonistas locais — e o público responde. O programa lidera a faixa dominical em Campina Grande, encerrando mais uma semana de liderança absoluta para a TV Paraíba.
São mais de 296 mil paraibanos atingidos todos os domingos.
Os dados falam por si: a TV Paraíba é a emissora que Campina Grande escolhe, pesquisa após pesquisa. Para as marcas que querem estar onde o público realmente está, os números confirmam o caminho. Presença, alcance e relevância — é isso que a TV Paraíba entrega, dia após dia.