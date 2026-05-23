Saúde municipal avança no diálogo com a SESAP em busca de melhorias para a população.

A SESAD,representada na ocasião pela secretária Ana Clara Araujo, pelos colabodores Wellington e Clayton, esteve ontem na Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), em reunião com a responsável pelo setor de regulação, Margareth, para discutir demandas prioritárias da saúde no município.





Durante o encontro, foram debatidas estratégias para fortalecer o diálogo institucional e garantir mais agilidade, cuidado e resolutividade no atendimento à população.





A administração reafirmou o compromisso de seguir trabalhando com responsabilidade e dedicação, buscando constantemente melhorias e avanços para a saúde pública do município.





”Ontem estivemos na Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP, em reunião com a responsável pela regulação, Margareth.Na oportunidade, tratamos sobre as demandas existentes em nosso município, buscando fortalecer o diálogo e garantir mais agilidade, cuidado e resolutividade para a nossa população”’.Destacou a secretária municipal de saúde, Ana Clara Araújo de Medeiros (Clarinha).







”Seguimos firmes, trabalhando com responsabilidade e compromisso, sempre em busca de melhorias para a saúde do nosso povo.” Concluiu a titular da SESAD.