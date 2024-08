QUE HORAS COMEÇA Sessão da Tarde E Estrela da Casa?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 15/08.

Quinta-feira, 15/08/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde – Bem-Vindo, Doutor

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea

18:25 No Rancho Fundo

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Família é Tudo

20:30 Jornal Nacional

21:20 Renascer

22:25 Estrela da Casa

23:35 The Good Doctor: O Bom Doutor

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

01:50 Família é Tudo

02:35 Comédia Na Madruga I

03:20 Comédia Na Madruga II

Programação de Quinta-feira, 15/08/2024 – TV Globo

A quinta-feira na TV Globo promete uma programação variada para todos os gostos, com opções que vão desde jornalismo e entretenimento até novelas e filmes. Confira os destaques do dia:

**04:00 – Hora Um**

O dia começa com o “Hora Um”, trazendo as primeiras notícias do Brasil e do mundo para manter você bem informado logo nas primeiras horas do dia.

**06:00 – Bom Dia Praça**

As notícias regionais ganham destaque no “Bom Dia Praça”, com as principais informações de sua cidade e região.

**08:30 – Bom Dia Brasil**

Logo após, o “Bom Dia Brasil” atualiza os principais acontecimentos do país e do mundo, com análises e reportagens especiais.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta**

Patrícia Poeta comanda um bate-papo descontraído sobre temas atuais e relevantes, com convidados especiais e música ao vivo.

**10:35 – Mais Você**

Ana Maria Braga e Louro Mané trazem receitas deliciosas, entrevistas e histórias inspiradoras para o seu final de manhã.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição**

O “Praça TV – 1ª Edição” apresenta as notícias locais com a cobertura dos acontecimentos mais importantes da manhã.

**13:00 – Globo Esporte**

Tudo o que você precisa saber sobre o mundo do esporte, com destaque para as principais competições e notícias dos times brasileiros.

**13:25 – Jornal Hoje**

Uma análise aprofundada das principais notícias do Brasil e do mundo, com reportagens especiais e a cobertura dos acontecimentos mais importantes do dia.

**14:45 – Cheias de Charme**

A novela que conquistou o Brasil está de volta! Acompanhe as aventuras das “Empreguetes” em “Cheias de Charme”, um sucesso que mistura humor, drama e música.

**15:25 – Sessão da Tarde – Bem-Vindo, Doutor**

A “Sessão da Tarde” traz o filme “Bem-Vindo, Doutor”, onde um médico se muda para uma pequena cidade e enfrenta desafios para conquistar a confiança dos moradores.

**17:05 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea**

Reviva o romance e as emoções da novela “Alma Gêmea”, onde o amor transcende o tempo e a morte em busca de um reencontro.

**18:25 – No Rancho Fundo**

A nova novela das seis, “No Rancho Fundo”, leva você para o interior do Brasil, com uma trama cheia de amor, intrigas e tradições familiares.

**19:10 – Praça TV – 2ª Edição**

O “Praça TV – 2ª Edição” traz as principais notícias da tarde, com uma cobertura completa dos acontecimentos locais.

**19:40 – Família é Tudo**

A série “Família é Tudo” mostra, com muito humor e emoção, os desafios e as alegrias da vida em família.

**20:30 – Jornal Nacional**

O principal telejornal do país, “Jornal Nacional”, apresenta as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com reportagens e análises de grandes temas.

**21:20 – Renascer**

A novela das nove, “Renascer”, traz uma história de superação, fé e esperança, onde os personagens lutam para reconstruir suas vidas após grandes perdas.

**22:25 – Estrela da Casa**

“Estrela da Casa” é a nova série que mistura comédia e drama, mostrando a vida de uma família que lida com os desafios da fama e da convivência familiar.

**23:35 – The Good Doctor: O Bom Doutor**

A série “The Good Doctor” continua emocionando com as histórias do jovem cirurgião Shaun Murphy, um gênio da medicina que desafia as expectativas enquanto enfrenta as dificuldades de sua condição.

**00:20 – Jornal da Globo**

As notícias que marcaram o dia e uma análise dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo, com uma cobertura completa e objetiva.

**01:10 – Conversa com Bial**

Pedro Bial recebe convidados para entrevistas profundas e inspiradoras, abordando temas relevantes e atuais.

**01:50 – Família é Tudo**

Reprise do episódio da série que retrata com leveza e bom humor os altos e baixos da vida em família.

**02:35 – Comédia Na Madruga I**

Prepare-se para rir com os melhores momentos de humor, com esquetes e personagens inesquecíveis no “Comédia Na Madruga”.

**03:20 – Comédia Na Madruga II**

A madrugada segue animada com mais risadas e diversão no segundo bloco do “Comédia Na Madruga”.

Essa é a programação de quinta-feira na TV Globo, com uma mistura de informação, entretenimento e muita emoção para todas as idades!