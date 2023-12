Com obras entregues e em execução, Seinfra já investiu mais de R$ 600 milhões e deve superar R$ 1 bilhão até o fim de 2024

Fazer uma João Pessoa cada vez melhor. Este é o compromisso da Prefeitura na atual gestão, com obras estruturantes que estão garantindo uma melhor qualidade de vida para a população da Capital. A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) tem desempenhado uma função importante nesta missão. Em três anos de gestão, são R$ 619 milhões investidos, com 559 obras e serviços concluídos e mais de 1.300 ordens de serviço assinadas. Outros R$ 414 milhões estão previstos para ações em licitação e R$ 140 milhões orçados para obras com projeto. O número vai ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão.

“O prefeito Cícero Lucena costuma dizer que as obras não podem andar e sim correr, como é do feitio dele. Então, João Pessoa está com um programa de investimentos jamais visto nessa cidade. No primeiro ano, a gestão teve um cuidado com a pandemia, priorizando a vida das pessoas, então nós tivemos tempo para planejar, algo que não é comum na administração pública. E os frutos estão sendo colhidos agora nos anos de 2022 e 2023. Este ano foi muito proveitoso para a gestão, onde conseguimos dar andamento em muito obras. Já chegamos a mais de 1.300 ordens de serviço e muitas obras já foram entregues à população”, destacou o secretário-executivo da Seinfra, Luciano Pereira.

Um dos projetos mais importantes é o de pavimentação de vias, o maior que a Capital paraibana já viu. O programa ‘Minha Rua Calçada’ prevê a pavimentação de 1.500 ruas até o fim de 2024. Até o momento, foram inauguradas 337, 1.010 com ordens de serviços assinadas, 357 em fase de projeto e outras 133 em licitação. Vale lembrar que todas as ruas contam com calçadas padronizadas, com drenagem, com acessibilidade para o cadeirante e para o idoso, além de piso tátil para o deficiente visual. Só em pavimentação, o investimento da gestão é de quase R$ 300 milhões.

Com as 337 ruas já entregues pelo prefeito Cícero Lucena, João Pessoa chegou à marca de 23 bairros com suas vias 100% pavimentadas. Um desses bairros é a Penha. A manicure Valdenise Pereira Silva comemorou a chegada da pavimentação na Rua Francisco Lunga, local onde mora e mantém o seu sustento fazendo unhas.

“Aqui era horrível, um atoleiro, muito mato. Agora a rua está ótima, para pegar transporte também está bem melhor. Estou muito satisfeita com o resultado”, comemorou.

Além das ruas que estão sendo calçadas, o programa ‘Asfalto Novo’ tem levado pavimentação asfáltica para todas as áreas da cidade, melhorando a mobilidade urbana da Capital. Já são mais de 68 quilômetros (km), de asfalto novo pela cidade e o número será maior com 62 vias que já estão contratadas, totalizando mais 59 km. O investimento total passa R$ 74 milhões.

Parques e praças – Outra obra grandiosa é o Parque da Cidade, que está sendo construído no espaço onde funcionava o Aeroclube. O equipamento público que terá o nome do saudoso governador José Targino Maranhão, vai ocupar uma área de 25 hectares. O espaço terá equipamentos como ciclovia, quadra de tênis, futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de convivência. O projeto é do Escritório Burle Marx, do Rio de Janeiro.

Atualmente, a Prefeitura está realizando obras viárias no local. A primeira parte dela, inclusive, já foi inaugurada. A Rua Ivanice Martins Câmara foi alargada e passou a ter seis faixas de rolamento, melhorando consideravelmente o trânsito no local. Outras intervenções já estão em andamento. Só nesta etapa, estão sendo investidos aproximadamente R$ 6,8 milhões.

A Seinfra também está construindo o Parque das Três Ruas, nos Bancários. Com investimento de mais de R$ 10,6 milhões, o projeto será erguido em uma área de 9,3 hectares, com diversos locais de lazer, convívio e contemplação, onde a população poderá usufruir de três espaços – o Recanto dos Esportes, Recanto das Crianças e Recanto das Árvores.

O espaço contará com área de lazer e recreação, quadras para a prática de esportes, decks de madeira para contemplação da natureza, pista para caminhada e ciclovia de 1,6 quilômetro, espaço para esportes radicais, calçadas padronizadas e com acessibilidade, iluminação em LED, bancos, jardins, lugares para ações, totens, estacionamento e bicicletário.

Ainda neste aspecto de proporcionar lazer e qualidade de vida para a população, a gestão já entregou o Parque das Águas em Mangabeira e está construindo o Parque Linear do Valentina e o Parque da Avenida Hilton Souto Maior, no José Américo. Também está projetando o Parque do Cuiá.

Além dos parques, a gestão também tem investido em praças. Até agora, seis já foram construídas do zero, duas foram reformadas e outras sete estão em processo de licitação.

Educação – Em três anos de gestão, 33 escolas já foram construídas ou revitalizadas, todas elas com ambientes climatizados, infraestrutura moderna e equipamentos tecnológicos que possibilitam o aprendizado de uma forma mais inovadora. Este é o padrão solicitado pelo prefeito Cícero Lucena, que tem o objetivo de tornar a rede municipal de ensino melhor ou igual à rede privada.

Além das 31 unidades de ensino concluídas, outras 33 já estão contratadas, 26 estão em processo de licitação, 33 estão em fase de levantamento/orçamento e outras seis estão em fase de projeto. O total do investimento passa de R$ 200 milhões.

Mobilidade urbana – Abandonado por outras gestões, a Prefeitura de João Pessoa concluiu a construção do Terminal de Integração do Valentina Figueiredo, que foi entregue no último dia 5 de agosto, em comemoração ao aniversário de 438 anos da cidade.

O novo equipamento recebeu investimento de R$ 6,6 milhões e conta com uma plataforma de embarque e desembarque de 520 metros quadrados, que vai beneficiar 130 mil pessoas que transitam pela Zona Sul. O local ainda conta com área para comércio e depósito. O anexo ao terminal conta agora com a nova Arena Valentina, um campo com dimensões oficiais FIFA, vestiário, pista de cooper e espaço para a prática de ginástica.

Além do Terminal do Valentina, a Prefeitura concluiu a rotatória do Geisel e a ligação asfáltica entre os bairros de Mangabeira e José Américo, garantindo assim maior fluidez no trânsito da Zona Sul da cidade.

Mundo Pet – O tão sonhado Hospital Veterinário de João Pessoa finalmente está saindo do papel. O equipamento, que teve sua ordem de serviço assinada pelo prefeito Cícero Lucena neste mês de agosto, está sendo construído no Bairro dos Estados, já com obras aceleradas. O investimento é na ordem de R$ 3,7 milhões.

O Hospital Veterinário vai contar com seis consultórios, dois postos de enfermagem, dois centros cirúrgicos, sala de raio X, sala de laudos, farmácia, duas salas de recuperação e isolamento, sala de triagem, laboratório, central de gás, rouparia, necrotério e estacionamento. O custo mensal para operação será de R$ 300 mil para a Prefeitura de João Pessoa.

Iluminação – A Prefeitura de João Pessoa avança com o programa de LED, que já atingiu a marca de nove mil pontos de iluminação, contemplando 44 bairros, comunidades e avenidas da Capital. O investimento até o momento é de mais de R$ 17 milhões.

O programa de LED promove uma iluminação mais eficiente, economia para os cofres públicos e sensação de segurança para a população. A meta da Prefeitura de João Pessoa é que a Capital tenha 100% de sua iluminação em LED até o final da atual gestão.

Cores no Natal – A iluminação natalina montada pela Prefeitura vem chamando atenção dos moradores e turistas que estão visitando nossa cidade. A Seinfra encheu de cores os principais corredores da Capital e ainda instalou três grandes árvores, uma delas de 27,5m, montada no Parque Solon de Lucena.

Cuidando da cidade – Além das obras estruturantes que estão sendo feitas, a Seinfra também vem realizando um trabalho importante de manutenção por toda a cidade, com serviços de manutenção de galerias, drenagem, iluminação pública e Operação Tapa-Buraco. As ações são realizadas de segunda a sexta-feira, passando por vários pontos da Capital.

Na área de drenagem, já foram investidos mais de R$ 14 milhões em obras para implantação, ampliação e recuperação de redes de escoamento. Uma das localidades que recebeu as melhorias foi o Planalto da Boa Esperança, com serviços executados na Avenida Belém e nas Ruas Nilton Júnior e Severina Crispim Veras. O serviço também foi realizado na Avenida Hilton Souto Maior, em Mangabeira.