Cães e gatos do Padre Egídio passam por avaliação e vão ser doados; veja lista de raças dos animais

Cerca de 30 animais, entre cães e gatos de raça, passaram por avaliação veterinária e se encontram bem, após a Justiça da Paraíba encaminhá-los para doação seguindo pedido da defesa do Padre Egídio, então tutor dos animais, de que não seria possível realizar os cuidados necessários deles em uma granja localizada no município do Conde, no litoral do estado. O ex-diretor do Hospital Padre Zé é investigado por desviar recursos que podem chegar a R$ 140 milhões.

De acordo com Ítalo Oliveira, que é o coordenador do Bem-Estar Animal da Prefeitura de João Pessoa, os animais “estavam em situação de abandono” quando foram resgatados da granja no dia 7 de dezembro, mas após passarem por avaliação se encontram bem. O coordenador informou que os 30 bichos estão na residência do vereador municipal Guga Oliveira, após escolha do Ministério Público da Paraíba (MPPB). O vereador é engajado na defesa da causa animal.

Veja a lista de raças dos animais recuperados de granja do Padre Egídio

O coordenador do Bem-Estar Animal de João Pessoa, Ítalo Oliveira, informou ao Jornal da Paraíba a raça dos 30 animais resgatados da granja no Conde, entre gatos e cachorros.

13 Spitz

10 gatos da raça persa

4 rottweilers

2 goldens

1 pastor alemão

Todos os animais vão ser doados e a expectativa é de que na próxima semana mais detalhes sobre os destinos deles vão ser revelados. Em sites de venda online de animais, os spitz estão avaliados em cerca de R$ 6 mil.

O advogado do padre Egídio, Rawlinson Ferraz, explicou que solicitou a doação desses animais ao MPPB após o padre não ter mais condições de arcar com as despesas dos animais, depois das investigações contra ele iniciarem. Além disso, Egídio de Carvalho não teria parentes na região de João Pessoa para assumir a tutoria no lugar dele.

De acordo com o advogado, após a prisão do padre no dia 17 de novembro, os animais continuaram sendo acompanhados por um veterinário, que também fornecia a ração para os 30 bichos, mas que não poderá continuar com os cuidados.

A CBN João Pessoa apurou que pelo menos dois animais morreram na granja, o que também teria motivado a ação do Gaeco. O advogado confirmou a morte dos animais, mas afirmou que eram filhotes e que morreram por causas naturais.

Pinschers de canil clandestino desarticulado na capital estão com vereador

Além dos animais que antes eram de responsabilidade do Padre Egídio, o vereador Guga Oliveira também está provisoriamente com a tutela de 15 pinschers que foram resgatados de um canil clandestino em João Pessoa, na manhã da sexta-feira (29).

Conforme Ítalo Oliveira, os animais também passaram por verificação veterinária e se encontram bem. São 10 animais adultos, sendo oito fêmeas e dois machos, além de cinco filhotes. Entrevistas para definir quem vai receber cada animal como doação vão iniciar na próxima terça-feira (2).

A equipe da coordenação, que é ligada à Secretaria de Meio Ambiente, constatou que os animais viviam em situações insalubres e que eles vinham se atacando, com muitos dos animais apresentando ferimentos. O coordenador Ítalo Oliveira, inclusive, destacou que foi realizado um procedimento de avaliação e constatado inúmeras irregularidades.

Do ponto de vista administrativo, o dono do imóvel onde estava o canil clandestino foi multado. Mas ele vai responder criminalmente também pelo crime de maus tratos.

O homem foi detido e levado para a Central de Polícia Civil de João Pessoa, mas vai ter o direito de responder ao processo em liberdade.