onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

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O Treze entra em campo na reta final da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro para encarar o Sergipe. As equipes se enfrentam na noite deste sábado (23), às 18h, no Estádio Batistão, em Aracaju, em um confronto direto pela liderança do Grupo A9. No primeiro duelo entre os times, o Galo levou a melhor, agora, jogando fora de casa, a equipe paraibana tem a chance de assumir a ponta da tabela.

+ Confira a tabela completa da Série D do Brasileiro

Sergipe x Treze pela Série D do Campeonato Brasileiro. (Foto: Arte/Cisco Nobre)

O Sergipe vem de um empate por 1 a 1 diante do Lagarto, mas contará com o apoio da torcida para buscar um resultado positivo e encaminhar a classificação para a próxima fase da competição.

Já o Treze tem um jogo a menos e chega embalado após vencer o Serra Branca por 2 a 1, em duelo paraibano válido pela última rodada. Em caso de novo triunfo, o time também pode ficar muito próximo da vaga na próxima fase.

Data, horário e local de Sergipe x Treze

  • Dia: 23 de maio (sábado)
  • Hora: 18h
  • Local: Estádio Batistão

Transmissão de Sergipe x Treze

  • Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Metrópoles.
  • Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN. A narração é de Edson Maia, os comentários de Léo Alves e reportagens de Marcos Siqueira.
  • Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

  • Sergipe: Careca, Rodrigo Rosa, Gabriel Santiago, Victor Massaia e João Lucas; Matheus Neris, Mauro Jr., Willyam Sotto e Lucas Mineiro; Andrey e Zé Artur. Técnico: Flávio Araújo
  • Treze: Erivelton, Natan, Diego Clemente, John Lessa e Fernandinho; Marquinhos, Petrocelli, Jean Carlo e Buba; Vinicius Bala e Brinquedo. Técnico: Adriano Souza.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Treze

Terça-feira (19)

  • A equipe do Treze realiza treino em preparação para o confronto contra o Sergipe;

Quarta-feira (20)

  • O Galo realiza treino no Estádio Presidente Vargas;

Quinta-feira (21)

  • A equipe comandada por Adriano Souza realiza treino no período da tarde;

Sexta-feira (22)

  • O Treze viaja para o confronto pela Série D do Brasileiro.

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