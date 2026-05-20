FCJA promove oficina durante a 24ª Semana Nacional de Museus — Governo da Paraíba

A Fundação Casa de José Américo (FCJA) promove, nesta quarta-feira (20), a oficina ‘Museu Vivo: memória, patrimônio de pertencimento’. A ação integra a programação da 24ª Semana Nacional dos Museus, que este ano tem como tema ‘Museus: unindo um mundo dividido’. Cláudia da Silva Oliveira, historiadora e educadora popular, ministra a oficina que tem início às 9h, no hall do Anexo I da FCJA, localizada à Avenida Cabo Branco, 3336, em João Pessoa.

Cláudia adianta que encaminhou à FCJA uma proposta com o objetivo de desenvolver uma experiência educativa e lúdica voltada aos estudantes visitantes da exposição comemorativa dos seus 45 anos instalada no hall da instituição. A parceria foi firmada e ela explica que a ideia é buscar aproximar os visitantes do museu, por meio de dinâmicas interativas, mediações de visitação à exposição, diálogos e jogos educativos, para estimular reflexões sobre memória, preservação e identidade cultural.

“A minha ideia central é apresentar o museu como um espaço de visitação, mas sobretudo como um lugar de construção do conhecimento, pertencimento social e valorização da memória coletiva”, conta. A historiadora revela que uma de suas dificuldades é fazer com que os espaços de cultura e educação compreendam as experiências formativas fora da sala de aula como parte fundamental do processo educativo.

“Ainda é pouco comum que escolas incluam, de forma contínua, em seus planejamentos pedagógicos atividades como visitas técnicas, estudos de campo e ações educativas em museus, teatros, cinemas e outros equipamentos culturais da cidade”, completa. Cláudia ainda aponta a dificuldade estrutural para que essas ações aconteçam. “É necessário pensar em logística, transporte, alimentação e acessibilidade, fatores que inviabilizam muitas vezes a participação de estudantes e comunidades a esses espaços”, explica.

A Semana Nacional dos Museus ocorre anualmente em comemoração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio). Essa data foi criada pelo Conselho Internacional de Museus (Icom), em 1977, com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o fato de que os museus são meios essenciais de intercâmbio e enriquecimento cultural.

A escolha do tema deste ano, ‘Museus: unindo um mundo dividido’, busca refletir sobre o papel dessas instituições como pontes entre divisões culturais, sociais e geopolíticas, promovendo o diálogo, a compreensão e a paz. A 24ª Semana Nacional dos Museus ocorre entre os dias 18 e 24 de maio.