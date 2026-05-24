Semob-JP realiza ação educativa no Complexo Hospitalar de Mangabeira para reduzir sinistros no trânsito

Dentro da programação do Maio Amarelo, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realizou, na manhã desta terça-feira (19), uma ação educativa no Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity (Trauminha). A atividade contou com estande informativo e visitação na unidade hospitalar, reforçando a campanha de conscientização para um trânsito mais seguro.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e visitantes sobre a importância da prudência no trânsito e da adoção de comportamentos responsáveis. Durante a ação, a equipe de educação para o trânsito distribuiu materiais educativos e orientou o público chamando a atenção para as consequências dos sinistros de trânsito, principalmente envolvendo motociclistas, que representam grande parte das ocorrências atendidas nas unidades hospitalares de urgência e emergência.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, destacou a importância de levar a campanha para ambientes hospitalares. “Estar dentro de uma unidade hospitalar é mostrar de perto os impactos que a imprudência no trânsito pode causar e reforçar que atitudes simples podem salvar vidas”, afirmou.

Gilda Rosa, que faz parte do Centro de Reabilitação e Tratamento da Dor (Cendor), destacou a importância da campanha Maio Amarelo. “É de extrema importância enxergar o outro e preservar vidas. Precisamos que as pessoas tenham consciência de que o trânsito não é brincadeira”, declarou.

A ação faz parte da programação do Maio Amarelo desenvolvida pela Semob-JP, que inclui palestras, comandos educativos, atividades em escolas, empresas e unidades de saúde, além de ações voltadas para motociclistas, pedestres e ciclistas.

Programação – Maio Amarelo 2026

19/05 – (Terça-feira)

15h – Palestra na Rede Bom Comércio (Aeroclube).

20/05 – (Quarta-feira)

08h30 – Palestra na B&A Distribuidora;

15h –Comando educativo (Altiplano).

21/05 – (Quinta-feira)

16h – Palestra na Gama Caminhões.

22/05 – (Sexta-feira)

14h – Palestra na Novetech.

23/05 – (Sábado)

09h – Curso de Pilotagem Segura.

26/05 –(Terça-feira)

Escola Coruja (Manaíra).

27/05 – (Quarta-feira)

08h30 – Palestra na Fiscal Tecnologia.

28/05 –(Quinta-feira)

Encerramento Maio Amarelo – Doação de Sangue

09h – Hemocentro da Paraíba