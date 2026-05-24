Semob-JP realiza ação educativa no Complexo Hospitalar de Mangabeira para reduzir sinistros no trânsito
Dentro da programação do Maio Amarelo, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) realizou, na manhã desta terça-feira (19), uma ação educativa no Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio Burity (Trauminha). A atividade contou com estande informativo e visitação na unidade hospitalar, reforçando a campanha de conscientização para um trânsito mais seguro.
A iniciativa teve como objetivo sensibilizar pacientes, acompanhantes, profissionais de saúde e visitantes sobre a importância da prudência no trânsito e da adoção de comportamentos responsáveis. Durante a ação, a equipe de educação para o trânsito distribuiu materiais educativos e orientou o público chamando a atenção para as consequências dos sinistros de trânsito, principalmente envolvendo motociclistas, que representam grande parte das ocorrências atendidas nas unidades hospitalares de urgência e emergência.
O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcilio do HBE, destacou a importância de levar a campanha para ambientes hospitalares. “Estar dentro de uma unidade hospitalar é mostrar de perto os impactos que a imprudência no trânsito pode causar e reforçar que atitudes simples podem salvar vidas”, afirmou.
Gilda Rosa, que faz parte do Centro de Reabilitação e Tratamento da Dor (Cendor), destacou a importância da campanha Maio Amarelo. “É de extrema importância enxergar o outro e preservar vidas. Precisamos que as pessoas tenham consciência de que o trânsito não é brincadeira”, declarou.
A ação faz parte da programação do Maio Amarelo desenvolvida pela Semob-JP, que inclui palestras, comandos educativos, atividades em escolas, empresas e unidades de saúde, além de ações voltadas para motociclistas, pedestres e ciclistas.
Programação – Maio Amarelo 2026
19/05 – (Terça-feira)
15h – Palestra na Rede Bom Comércio (Aeroclube).
20/05 – (Quarta-feira)
08h30 – Palestra na B&A Distribuidora;
15h –Comando educativo (Altiplano).
21/05 – (Quinta-feira)
16h – Palestra na Gama Caminhões.
22/05 – (Sexta-feira)
14h – Palestra na Novetech.
23/05 – (Sábado)
09h – Curso de Pilotagem Segura.
26/05 –(Terça-feira)
Escola Coruja (Manaíra).
27/05 – (Quarta-feira)
08h30 – Palestra na Fiscal Tecnologia.
28/05 –(Quinta-feira)
Encerramento Maio Amarelo – Doação de Sangue
09h – Hemocentro da Paraíba