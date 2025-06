Tradição, inclusão e muita alegria: São João segue animado nas escolas e na APAE de Jardim do Seridó

O clima junino continua contagiando Jardim do Seridó! Nos dias 18 e 20 de junho, a Creche Clenita Dantas e o Centro Municipal de Ensino Rural (CEMER) realizaram seus animados arraiás, com muita música, comidas típicas e apresentações culturais que envolveram toda a comunidade escolar.

Já no sábado, 21 de junho, foi a vez da emoção tomar conta do Arraiá dos APAExonados, promovido pela APAE de Jardim do Seridó com apoio da Prefeitura Municipal. Com o tema “O Nordeste e os Encantos do Xaxado”, o evento foi um verdadeiro espetáculo de inclusão, cultura e diversidade, contando com a participação da Prefeita Silvana Costa, da Prefeita de Santana do Seridó, Tatiana Fátima, além de vereadores, representantes da Federação Estadual das APAEs e convidados de várias cidades.

O arraiá teve apresentações especiais da APAE de Santa Cruz, do Grupo Arraiá do Candeeiro (CRAS de Santana do Seridó) e muita música ao som de Forró na Manha e Ernesto Vaneirão, atrações viabilizadas pela Secretaria Municipal de Cultura.