São José do Seridó promove Dia D de Vacinação contra a Influenza no dia 30 de maio

A Secretaria Municipal de Saúde de São José do Seridó (SESAD) realizará, no próximo dia 30 de maio de 2026, o Dia D de Vacinação contra a Influenza (gripe). A ação acontecerá na Unidade Básica de Saúde Maria Fausta, com atendimento das 8h às 13h.





De acordo com a equipe organizadora, os pacientes devem comparecer ao local portando documento pessoal e a caderneta de vacinação.





A campanha é voltada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Estão aptos a receber a vacina crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos de 60 anos ou mais .





Também poderão ser imunizados profissionais da saúde e da educação, integrantes das forças de segurança, salvamento e forças armadas, além de pessoas com deficiência, com comorbidades e em situação de vulnerabilidade social.





A lista inclui ainda caminhoneiros, trabalhadores do transporte portuário e dos Correios, povos indígenas, comunidades quilombolas, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas, entre outros grupos prioritários.





A SESAD reforça a importância da vacinação como forma de prevenção contra complicações causadas pela gripe, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.