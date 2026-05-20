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Bebê recém-nascido é encontrado em vão de paredes, em Caaporã, na Paraíba; VÍDEO

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Um recém-nascido foi encontrado, nesta terça-feira (19), após ser abandonado no distrito de Cupissura, entre Caaporã e Alhandra, no litoral sul da Paraíba.

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O bebê foi encontrado entre as paredes de duas residências por uma equipe do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o coordenador do Samu de Caaporã, Janyo Carvalho, o recém-nascido foi resgatado com vida e ainda estava com a placenta. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado para o Hospital de Trauma de João Pessoa de helicóptero.

Ainda de acordo com o coordenador, o recém-nascido tem respondido bem ao tratamento e apresenta quadro de saúde estável.

A Polícia Civil já investiga o caso, de acordo com o delegado Edernei Hass, que está no local apurando o ocorrido. Até o momento, nenhum responsável pelo bebê foi localizado.

Bebê recém-nascido é encontrado em vão entre paredes de casas, em Caaporã, na Paraíba – Foto: Reprodução.

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