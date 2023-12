Policlínicas Municipais passaram por melhorias e realizaram mais de 290 mil atendimentos em 2023

A presença de um lipoma, tumor benigno que fica sob a pele, incomodava muito o pintor de paredes, Carlos Otávio, até que ele teve a oportunidade de retirar na Policlínica de Mangabeira. “Era algo que me incomodava muito, era muito feio, eu ficava com medo que pudesse me prejudicar. Hoje me sinto bem melhor depois que tirei”, relembra o morador do bairro de Mandacaru.

Assim como Carlos Otávio, tantos outros pacientes receberam assistência especializada da rede municipal de saúde este ano. Durante o ano de 2023, as policlínicas municipais de João Pessoa realizaram 291 mil atendimentos. O número corresponde a uma média de aproximadamente 26 mil atendimentos mensais.

Ao todo, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza seis policlínicas para atender a população da Capital: Policlínica do Cristo, Policlínica de Mangabeira, Policlínica de Jaguaribe, Policlínica de Mandacaru, Policlínica das Praias (Tambaú) e Policlínica da Pessoa Idosa (Tambiá). Nestas unidades são oferecidas diversas especialidades médicas como cardiologia, ortopedia, reumatologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, neurologia, dermatologia, ginecologia, geriatria, endocrinologia e outras.

Além das especialidades médicas, os usuários também têm acesso à assistência multiprofissional como fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, serviço social, enfermagem e farmácia, e também diversos tipos de exames de imagem e laboratoriais, pequenas cirurgias e grupos temáticos.

Para o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, as policlínicas são fundamentais para a continuidade do cuidado iniciado na Atenção Básica, por meio das unidades de saúde da família (USFs). “É para as policlínicas que são encaminhados os pacientes que necessitam de uma atenção mais específica, um atendimento mais especializado. Por isso, é extremamente importante e necessário as ampliações e reestruturações que vem sendo realizadas pelo prefeito Cícero Lucena”, destacou.

Melhorias – Durante este ano, a Prefeitura de João Pessoa realizou inúmeras melhorias na estrutura e no serviço ofertado pelas policlínicas municipais. Além de ampliar a realização de pequenas cirurgias, beneficiando cidadãos como Carlos Otávio, a rede municipal de saúde também ampliou o programa de diabetes, abrindo dois novos ambulatórios do pé diabético, na Policlínica do Idoso e na Policlínica de Mangabeira, oferecendo atendimento especializado e multiprofissional aos pacientes com diabetes. Já as policlínicas do Cristo e das Praias passaram por reforma para melhor receber e acolher os usuários.

Serviço – Para ter acesso aos atendimentos nas policlínicas, os usuários devem procurar primeiramente sua unidade de saúde da família. Eles são encaminhados pelas equipes de saúde da família e sua consulta, exame ou procedimento especializado será marcado através da Central de Regulação, onde é verificado o serviço que oferta tal procedimento.