9 lançamentos para ouvir antes do ano acabar

Do pop ao rap, passando por ritmos tradicionais nordestinos, a música paraibana teve diversos lançamentos musicais em 2023. As novidades vieram em forma de álbum, EP ou single, alguns lançamentos sendo, inclusive, os primeiros trabalhos da carreira dos artistas paraibanos.

Confira uma lista de nove lançamentos musicais da Paraíba em 2023 para escutar na reta final do ano.

Quadrilha – Desentristecer

No dia 3 de março, o grupo paraibano Quadrilha lançou a música ‘Desentristecer’. O single foi gravado em 2021, e foi escrito pelos quatro integrantes da banda (Pedro Indio Negro, Amorim, Elon e Guga Limeira).

Um dos integrantes da banda, Amorim, disse ao Jornal da Paraíba, que o single ficou guardado na expectativa da banda lançar um disco com outras produções musicais, mas por alguns contratempos a coletânea não foi construída e resolveram lançar o single ‘Desentristecer’.

Bixarte – Traviarcado

A cantora, atriz e poeta paraibana Bixarte lançou, no dia 30 de março, seu primeiro álbum de estúdio, o ‘Traviarcado’.

Com nove faixas, ‘Traviarcado’ passeia por ritmos latinos, etnopop, trap e batidas do Kettu e tem participações de nomes como Urias, Bia Ferreira, Drik Barbosa.

Ao g1 Paraíba, Bixarte disse que o título do álbum significa uma mensagem sobre novos horizontes com uma melhor realidade para pessoas trans e travestis.

“[Traviarcado] É o fim do patriarcado, o início do poder absoluto das pessoas trans e travestis. Estou profetizando o fim do patriarcado, o início de uma nova era em que o Brasil não mais vai ser o país que mais mata travesti. É isso que siginifca: novas possibilidades, novos horizontes, amor”, afirmou.

Mestra Penha – Aboios

Em junho de 2023, Mestra Penha lançou ‘Aboios’, que estará em seu próximo álbum, o ‘Paraíba Profunda’, ainda sem data de lançamento prevista.

O aboio é um canto de trabalho, com influências da cultura árabe, amplamente utilizado pelos vaqueiros do sertão nordestino, que Mestra Penha aprendeu com seu pai. É com três canções de aboiar que ela abre seu próximo trabalho que irá mergulhar profundamente na cultura paraibana.

Drony – Não Resta Nada

O cantor paraibano Drony, nome artístico de Rony Nascimento, lançou, no dia 13 de outubro, em todas as plataformas digitais, a primeira música de trabalho, ‘Não Resta Nada’.

A canção fala sobre autoconhecimento, coragem e a constante luta contra a depressão, tendo como pano de fundo a passagem do tempo e a pressa em realizar os sonhos. ‘Não Resta Nada’ é uma ode ao rock dos anos 2000.

Elon – Ao Vivo no Clan

Em outubro, o músico paraibano Elon lançou o EP ‘Ao Vivo no Clan’. Em quatro faixas, o trabalho percorre inspirações do artista que é natural da cidade de Pombal. As letras abordam reflexões cotidianas sobre liberdade, amor (ou desamor) e narrativas sobre um ‘sertão queer’.

Juzé – Ao Vivo

O poeta e músico paraibano Juzé lançou no dia 24 de novembro seu primeiro EP solo. “Juzé Ao Vivo” tem produção autoral em cinco novas faixas que são marcadas por sua habilidade com o violão, “grande amigo” do artista.

Luana Flores e Cátia de França – Encantarya

No dia 1º de dezembro, Luana Flores e Cátia de França lançaram ‘Encantarya’. A música, que veio acompanhada de um visualizer, retrata elementos da espiritualidade e cultura da Paraíba, com uma mistura de ritmos tradicionais nordestinos e contemporâneos, algo que já é característico do trabalho de Luana.

Lukete – Eclética de Sentimento

O cantor paraibano Lukete lançou, no dia 15 de dezembro, o single ‘Eclética de Sentimento’. A música do paraibano conta com a parceria de Leonardo Euro e Felipe Morais.

A música surgiu em um fim de tarde na praia do Bessa, quando Duailibe e Guilherme Alberto criaram um beat e o deixaram no looping enquanto os três artistas brincavam de improvisar até sentirem a necessidade de materializar o som.

Filosofino – Coração de Cidade

No dia 22 de dezembro, o rapper e cantor paraibano Filosofino lançou a música ‘Coração de Cidade’, em parceria com o DJ Zebb. A letra fala sobre o desejo de encontrar um amor tranquilo e das dificuldades que envolve a construção de um relacionamento sólido.