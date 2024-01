relembre as campanhas de Guarani das Malvinas e São Domingos

A Copa Campina Grande 2023 invadiu o novo ano e vai ser decidida neste domingo. O Estádio Romeirão, em Galante, recebe a partida entre Guarani das Malvinas e São Domingos do Monte Castelo.

Por isso, o Jornal da Paraíba relembra agora a campanha dos finalistas desta edição da competição que movimenta a Rainha da Borborema.

A final deveria ter acontecido no dia 22 de outubro do ano passado, mas o jogo acabou não se realizando por divergências em relação à escalação de um jogador.

Acontece que, com todo esse tempo até o jogo, os times acabaram se desmontando. No Guarani, o técnico Júnior Santos até se queixou desse desmonte, mas garantiu que o time vai com força máxima.

“Muitos se espalharam, né, foram para outros clubes, disputar finais de outros campeonatos em Campina e região. Mas, vamos juntar todo mundo de novo. O Guarani está preparado e vai com força máxima”, disse.

Já Leonildo Dias, técnico do São Domingos, relatou que perdeu vários jogadores para os estaduais, atletas que jogam profissionalmente.

“Esse tempo todo parado não foi bom, não. Temos muitos jogadores de qualidade, muitos jogando profissionalmente, e alguns fizeram contrato com outras equipes de fora”, explicou.

O fato é que o tempo passou, mas Guarani das Malvinas e São Domingos do Monte Castelo vão entrar em campo para decidir o título da edição 2023.

Os dois times possuem os melhores números de toda a Copa Campina Grande. Por isso, a expectativa é de um grande jogo, mesmo com as baixas nos elencos.

Relembre as campanhas dos finalistas da Copa Campina Grande

O Guarani da Malvinas chega ao confronto final da Copa Campina Grande com o melhor ataque da competição. Foram 18 gols marcados até aqui.

Campanha do Guarani das Malvinas na Copa Campina Grande:

Estrela do Santa Rosa 0 x 1 Guarani das Malvinas

Guarani das Malvinas 1 x 1 Chelsea do Louzeiro

x 1 Chelsea do Louzeiro Veterano das Malvinas 1 x 2 Guarani das Malvinas

Guarani das Malvinas 1 x 0 Desportiva do Pedregal

x 0 Desportiva do Pedregal Cruzeiro do Pedregal 0 x 6 Guarani das Malvinas

Guarani das Malvinas 2 x 0 Santa Cruz do Severino Cabral

x 0 Santa Cruz do Severino Cabral Guarani das Malvinas 1 x 1 Cruzeiro de São José da Mata

x 1 Cruzeiro de São José da Mata Guarani das Malvinas 2 x 0 Cruzeiro do Pedregal

x 0 Cruzeiro do Pedregal Guarani das Malvinas 2 x 0 Cruzeiro do Jeremias

Do outro lado da finalíssima, o São Domingos chega como uma das melhores defesas de toda a competição. São apenas três gols sofridos.

Campanha do São Domingos do Monte Castelo na Copa Campina Grande:

Veterano das Malvinas 1 x 3 São Domingos do Monte Castelo

São Domingos do Monte Castelo 1 x 1 Santa Cruz do Severino Cabral

x 1 Santa Cruz do Severino Cabral Cruzeiro do Pedregal 0 x 2 São Domingos do Monte Castelo

São Domingos do Monte Castelo 1 x 0 Chelsea do Louzeiro

x 0 Chelsea do Louzeiro Estrela de Santa Rosa 1 x 1 São Domingos do Monte Castelo

São Domingos do Monte Castelo 1 x 0 Desportiva do Pedregal

x 0 Desportiva do Pedregal Guarani do Bairro das Cidades 0 x 2 São Domingos do Monte Castelo

São Domingos do Monte Castelo 3 x 0 Estrela de Santa Rosa

x 0 Estrela de Santa Rosa São Domingos do Monte Castelo 0(4) x (2)0 São Paulo da 24 de Maio

Neste domingo, o Jornal da Paraíba transmite a decisão da Copa Campina Grande de 2023. A partida está marcada para as 10h, mas a transmissão começa uma hora antes.

A Rede Paraíba abraçando o futebol amador do estado. A narração será de Edson Maia, com os comentários de Apolo Ricarte e reportagens de Marcos Siqueira.

