Centro Municipal de Imunização oferece vacinas antitetânica e antirrábica humana em casos de urgência

Sofrer uma mordida de cachorro ou se machucar com material enferrujado podem acontecer em momentos inesperados como feriados e finais de semana. Para atender casos como esses, que necessitam de um atendimento de urgência, a Prefeitura de João Pessoa disponibiliza para a população as vacinas antirrábica humana e antitetânica no Centro Municipal de Imunizações (CMI).

De acordo com a diretora do CMI, Lazuir Braga, se uma pessoa sofrer algum ataque de animal ou acidente com materiais enferrujados, a indicação é se dirigir ao serviço de referência o mais rápido possível. “Em alguns casos, não é necessário aplicar vacina, porém o ideal é que a pessoa procure o serviço até 24 horas para notificação, avaliação e acompanhamento”, explicou.

Ao chegar no Centro de Imunizações, o ferimento do usuário será avaliado por um profissional do serviço em conformidade com os protocolos do Ministério da Saúde, levando em consideração algumas características como tamanho e local do ferimento, além do tipo de animal (no caso de mordidas) para que, caso seja necessário, a vacina seja ministrada da forma correta dentro do esquema específico de cada imunizante.

A diretora do CMI orientou que, antes de se dirigir ao serviço, a pessoa já pode lavar o local do ferimento com água e sabão neutro, porém deixou um alerta. “Mesmo fazendo essa limpeza prévia, é necessário ir ao local de vacinação e relatar tudo o que aconteceu para que não haja prejuízos à saúde do próprio usuário”, destacou.

Serviço – O Centro Municipal de Imunizações está localizado na Avenida Rui Barbosa, no bairro da Torre. O serviço de vacinação para antirrábica e antitetânica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 12h. Durante a semana, o CMI disponibiliza todas as vacinas do calendário de imunização do Ministério da Saúde.