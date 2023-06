São João Multicultural

Fulô do Cerrado é a campeã do Grupo B no Festival de Quadrilhas de João Pessoa

12/06/2023 | 10:30 | 25

A arte da poesia popular. Este foi o tema abordado pela junina Fulô do Cerrado, dos Funcionários II, que levou o título de campeã do Grupo B na noite deste domingo (11), quando se apresentaram as últimas cinco concorrentes, encerrando o Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa, dentro do São João Multicultural. Em segundo, veio a junina Babado de Xita e, em terceiro, Botijinha. As três sobem para o Grupo A. Mas, a festa não acabou. A partir desta segunda (12) entram no tablado as primeiras oito juninas do XX Concurso Paraíba Junino 2023, que segue até a sexta-feira (16), sempre começando às 19h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o sucesso do Festival de Quadrilhas foi pleno em diversos aspectos. Do ponto de vista da empolgação e criatividade das juninas, da empolgação do público, da organização de todo o evento. Isso, segundo ele, se deu graças ao empenho de toda a equipe, mas, sobretudo, a um processo de diálogo construído com as quadrilhas juninas há muito tempo.

“Esse Festival é muito conversado, dialogado para poder chegar a esse resultado. Eu e o prefeito Cícero Lucena estamos exatamente num trabalho de resgate das juninas e, a cada ano que se passa, o Festival acumula forças para que novas quadrilhas juninas entrem, se organizem e comecem a participar desse processo”, acrescenta.

Quadrilhas – Neste domingo (11), se apresentaram as juninas Mangue Seco, do Vista Alegre III, que se empenhou em mostrar o resultado do trabalho feito ao longo do ano; Tico Mia, do bairro de Mangabeira, que levou o tema ‘Vida longa ao rei’; Babado de Xita, do Cristo Redentor, foi a terceira da noite, com o tema ‘A linda flor de Mandacaru’.

A programação seguiu com a apresentação da junina Só Risos, do bairro José Américo, com o tema ‘Ninguém me cala’, que abordou a questão da violência contra a mulher. Por último, entrou no tablado a junina Fulô do Cerrado, dos Funcionários II, que passeou pelo tema do cordel. O show da noite foi da Banda Aveloz.

O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Premiação – As melhores juninas do grupo B receberam premiação em dinheiro. De acordo com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, a premiação do primeiro lugar é de R$ 5 mil; a segunda colocada recebeu R$ 3 mil, e a terceira recebeu um prêmio de R$ 2 mil.

Este é o segundo ano em que o Festival de Quadrilhas Juninas acontece no estacionamento do estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor. Desta vez, a estrutura recebe também o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas, de 7 a 16 de junho. A Arena Almeidão ganhou mais espaço e tem capacidade para um público de 15 mil pessoas em quase 10 mil metros quadrados, com área de acessibilidade e praça de alimentação. Além do Camarim da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Programação – Nesta segunda (12), se apresentam oito juninas. A sequência será o primeiro lugar da etapa de Patos, segundo lugar da etapa Brejo, primeiro lugar da etapa Agreste, terceiro lugar da etapa Sousa, quarto lugar da etapa João Pessoa – junina Lampião, segundo lugar da etapa João Pessoa – junina Sanfona Branca, segundo lugar da etapa Campina Grande, finalizando a noite com o terceiro lugar da etapa Brejo. A atração musical é o Vaqueiro Milcemar.