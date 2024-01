Como ficam as passagens de ônibus e da balsa após reajustes na PB

Ficaram mais caras as passagens de ônibus intermunicipais na região metropolitana de João Pessoa e da balsa Cabedelo-Lucena (Costinha), além das passagens de ônibus em João Pessoa e também do transporte público municipal em Campina Grande. Todos os reajustes das tarifas começam a valer no domingo (28).

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado da Paraíba (DOE) neste sábado (27), o reajuste de 4,68% nos ônibus intermunicipais e na balsa levou em consideração o aumento da tarifa dos ônibus de João Pessoa, de 4,2%, e da passagem de ônibus em Campina Grande, de 4,62%. Isso seria causado pela similaridade dos transportes e por fazer uso das mesmas vias e usar os mesmos pontos de parada dos serviços urbanos.

Veja quais foram os reajustes nas passagens de ônibus e na balsa, e quais são os novos valores das tarifas a partir de levantamento feito pelo Jornal da Paraíba.

Passagens de ônibus intermunicipal na região metropolitana de João Pessoa

Segundo o DER-PB, o aumento de 468% será aplicado nas seguintes linhas de ônibus na região metropolitana da capital. Veja abaixo.

Preço da balsa Cabedelo-Lucena (Costinha)

O novo reajuste também será válido para o transporte hidroviário na Paraíba, incluindo a balsa entre Cabedelo e Lucena, no litoral do estado.

Ônibus em João Pessoa

Em relação aos transportes urbanos dentro da cidade, o Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa definiu, na sexta-feira (26), um reajuste de 20 centavos na tarifa de ônibus da capital paraibana. A decisão aconteceu em uma reunião na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob). Com o aumento, a passagem passará de R$ 4,70 para R$ 4,90, um reajuste de 4,2%. O novo valor passa a valer a partir do domingo (28).

Ônibus em Campina Grande

Em Campina Grande também houve reajuste no transporte municipal. O Conselho Municipal de Transporte Público (Comutp) aprovou um reajuste nos valores. A passagem passará de R$ 4,10 para R$ 4,30, um aumento de 4.62 %. A partir do domingo (28), o valor passa a ser cobrado na cidade.