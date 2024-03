Cícero Lucena celebra modernização do Aeroporto Castro Pinto e projeta João Pessoa na rota de voos internacionais

O prefeito Cícero Lucena celebrou o novo momento do Aeroporto Castro Pinto, que recebeu obras de ampliação e modernização para ganhar status internacional, colocando João Pessoa na rota de companhias aéreas de várias partes do mundo. Na tarde desta sexta-feira (8), o gestor esteve ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, do governador João Azevêdo, além de parlamentares da bancada paraibana no Congresso Federal, na cerimônia que marcou a inauguração da nova infraestrutura do equipamento.

“Muito bom a Paraíba, em particular a Grande João Pessoa, estar recebendo um equipamento importante e fundamental para complementar o projeto estabelecido para o nosso estado e para a Capital de estar cada vez mais avançando em infraestrutura, em qualidade de recepção e desenvolvimento turístico para gerar emprego e melhor distribuir renda. João Pessoa se insere agora na área de aeroportos internacionais para que nós possamos, inclusive, receber voos de várias companhias internacionais, fazendo ligações entre continentes”, destacou o prefeito.

De acordo com a empresa Aena, que administra o Aeroporto Castro Pinto, foram investidos R$ 1,9 bilhão em obras, sistemas e equipamentos no Bloco Nordeste de Concessão. Dessa forma, o Aeroporto de João Pessoa ficou mais eficiente e pronto para crescer, com o dobro da sua capacidade em relação ao ano de 2019, unindo tecnologia, segurança e sustentabilidade.

Dentre as melhorias, estão novas áreas de escape, reza e eliminação de obstáculos, recapeamento de pista e pátios, nova pista de táxi, pátio e mais três posições de parada, nova sinalização horizontal, torres de iluminação nos pátios de estacionamento de aeronaves, novo sistema de drenagem com caixa separadora de água e óleo, implantação de papi, indicador de rampa de aproximação de precisão, nova frota para suporte operacional, instalação e duas modernas pontes de embarque.

“Hoje, João Pessoa é uma das cidades que mais cresce no turismo do Brasil, proporcionalmente. São mais de 12 mil leitos em toda a região, isso vai fazer com que cada vez mais a gente traga turistas de negócios de lazer, isso gera emprego, gera renda, movimenta a economia, então, nós estamos trabalhando muito ao lado do presidente Lula para cada vez mais trazer ações e investimentos que possam melhorar a qualidade de vida do povo de João Pessoa e da Paraíba”, avaliou o ministro Sílvio Costa Filho.

Ainda de acordo com a Aena, as melhorias incluem também a reforma completa do terminal, com ampliação superior a 3.300m², quase dobrando de tamanho. Áreas de check-in, embarque e coleta de bagagens mais amplas e iluminadas. Implantação de central de água gelada, melhorando o sistema de ar-condicionado. Mix de lojas melhorado e com maior variedade, nova sala VIP e acesso automatizado com implantação de leitores de cartões de embarque, além de implantação do novo processador automatizado de bagagem.

“Houve um crescimento muito significativo de 2022 para 2023 e nós queremos que esse crescimento continue agora em 2024, logicamente que para fazer com que cada vez mais nós tenhamos turistas chegando aqui à cidade, que a gente possa oferecer uma infraestrutura diferenciada, e isso o aeroporto hoje oferece. Com toda a estrutura, inclusive para receber voos internacionais que é o que nós estamos querendo e trabalhando muito. O ministro, inclusive, afirmou que isso que será uma realidade em breve para o Estado. É uma luta coletiva que nós estamos tentando viabilizar”, afirmou o governador João Azevêdo.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, disse que a melhoria do Aeroporto Castro Pinto vai fortalecer ações de divulgação do roteiro João Pessoa. “Nós costumamos vender o turismo de João Pessoa com outras opções de aeroportos, exemplos de Recife, Natal e Campina Grande. E agora, com essa ampliação, nós vamos filtrar mais ainda aqui para João Pessoa, para que o turista possa aproveitar mais a nossa cidade, que tem um destaque muito grande no cenário nacional e o internacional já está chegando”, enfatizou.